Quante copie venderà Mayhem di Lady Gaga: dati del debutto

Lady Gaga è tornata con il nuovo album “Mayhem”, e a soli due giorni dall’uscita, le previsioni di vendite sono già entusiasmanti. Secondo Hits Daily Double, “Mayhem” potrebbe debuttare al primo posto della Billboard 200, con vendite stimabili tra 200.000 e 225.000 unità nella prima settimana, inclusi i dati dello streaming. Questo rappresenterebbe un risultato notevole, soprattutto in considerazione delle tendenze attuali del mercato discografico.

Il precedente album di Lady Gaga, “Chromatica”, lanciato nel maggio 2020, aveva raggiunto la prima posizione con 275.000 unità (276.000 considerando i dati dello streaming). Il nuovo lavoro, se confermate le stime, si attesterebbe su cifre molto competitive rispetto a “Chromatica”.

Nel frattempo, “Mayhem” sta ottenendo un ottimo riscontro su piattaforme come Apple Music e iTunes. Il disco ha già raggiunto la prima posizione in vari paesi, totalizzando ben 58 #1 su Apple Music e 42 #1 su iTunes in diverse nazioni, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Italia. Le vendite e il successo globale di “Mayhem” si prospettano quindi promettenti.

Lady Gaga ha una lunga carriera alle spalle, con numerosi debutti di successo. Gli album precedenti, come “The Fame” e “Born This Way”, hanno ottenuto vendite straordinarie, evidenziando il costante appeal della pop star. Le attese per “Mayhem” si rivelano alte, e i dati attuali suggeriscono il possibile arrivo di un altro grande successo nella sua discografia.