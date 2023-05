quanta pipì produce un cane?

Il tuo amico a quattro zampe non finisce mai di urinare quando andate a passeggio? Ecco quanta pipì al giorno produce un cane.

Come ben sappiamo l’odore e il colore dell’urina del nostro amico a quattro zampe può dirci molto sulla sua salute, per questo motivo facciamo molta attenzione quando Fido urina.

Tuttavia, poche persone sono a conoscenza che anche la frequenza della minzione nel cane è molto importante per comprendere il benessere della nostra palla di pelo.

Nel seguente articolo vedremo normalmente quanta pipì al giorno dovrebbe produrre un cane e quali sono i motivi per cui Fido urina più del dovuto.

Quanta pipì al giorno produce un cane?

Chi convive con un amico a quattro zampe si è sicuramente domandato almeno una volta nella vita quanta pipì potesse fare un cane, soprattutto dopo aver visto la propria palla di pelo urinare spesso e tanto durante una passeggiata.

Per avere una risposta a tale quesito, bisogna innanzitutto sapere come funziona l’organismo di Fido. Proprio come noi esseri umani anche i cani presentano due reni, i quali hanno la funzione di filtrare il sangue dalle impurità.

Una quantità di liquidi isolata dai reni viene inviata alla vescica. Quest’ultima, nei cani, è molto elastica, quindi è capace di contenere una grande quantità di liquidi prima di essere svuotata da Fido durante l’uscita per i bisogni.

Tuttavia oltre alla capacità di mantenere molti liquidi all’interno della propria vescica, ci sono anche altri fattori che portano il cane ad urina molto, il principale è la marcatura del territorio.

Urinando il cane rilascia alcune sue informazioni e comunica agli altri cani presenti in zona la sua presenza. Molto spesso, in questo caso, il nostro amico a quattro zampe tende ad alzare la sua gamba per urinare anche solo poche gocce senza svuotare del tutto la vescica.

A volte il cane potrebbe anche solo alzare la gamba senza fare pipì. Altri fattori da considerare per capire quanta pipì produce il cane sono le seguenti.

Età

Solitamente i cuccioli di 5-6 mesi tendono a fare pipì ogni 2 ore, in quanto non sono ancora capaci di controllare la loro vescica.

Un cane adulto, che sta bene in salute. potrebbe fare pipì ogni 4-6 ore mentre un cane anziano potrebbe fare più pipì al girono a causa dell’invecchiamento del suo organismo.

Stagione

Poche persone sanno che anche la stagione, nello specifico l’estate, influenza sulla frequenza della minzione del nostro amico a quattro zampe.

Infatti in estate i cani tendono a bere di più, perché quando sono al caldo durante le passeggiate tendono ad ansimare e quindi a consumare acqua.

Tuttavia quando sono a casa al fresco bevendo tanto e non ansimando. i nostri amici pelosi non riescono a smaltire l’acqua in eccesso presente nel loro organismo e quindi tendono a fare più pipì.

Quando è motivo di preoccupazione

Può capitare che il proprio amico peloso possa fare in un giorno troppe volte la pipì o fare una quantità eccessiva di urina a causa di un problema di salute.

Le principali patologie che possono causare poliuria nel cane sono il diabete mellito e l’infezione del tratto urinario. Quest’ultima è una condizione molto frequente nei nostri amici pelosi e ed è causata dalla presenza di batteri nell’uretra del cane.

Oltre alla poliuria possiamo notare nel cane che presenta un infezione al tratto urinario anche altri sintomi come la presenza di sangue nella pipì o sentire i lamenti mentre la nostra palla di pelo cerca di urinare.