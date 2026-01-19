12.7 C
Quando visitare Walt Disney World

Da stranotizie
Scegliere le date giuste può aiutare i viaggiatori a trovare i giorni più economici per visitare Walt Disney World. L’analisi dei prezzi e del pubblico condotta da Undercover Vacationer mostra che i prezzi fluttuano in modo significativo a seconda della domanda. I prezzi dei biglietti sono generalmente più bassi durante i periodi meno affollati dell’anno e aumentano durante le festività principali, le vacanze scolastiche e gli eventi speciali.

I periodi più affollati includono le vacanze di primavera a marzo e all’inizio di aprile, Pasqua, i mesi delle vacanze estive, la settimana del Ringraziamento e il periodo delle vacanze di dicembre. I prezzi tendono anche ad aumentare in occasione dei lunghi weekend festivi e degli eventi popolari come le gare RunDisney.

Alcuni dei giorni più economici per visitare Walt Disney World sono il 17-21 agosto, l’8-10 settembre, il 1-2 ottobre e il 23-25 ottobre. Agosto e settembre sono tra i periodi più economici per una visita, poiché molti bambini tornano a scuola e il livello di folla diminuisce. I prezzi variano anche in base al parco, con Magic Kingdom che in genere costa più di EPCOT, Animal Kingdom e Hollywood Studios.

I viaggiatori che pianificano viaggi durante periodi a prezzi più bassi potrebbero anche voler verificare quali attrazioni, divertimenti e orari dei parchi sono disponibili nelle date scelte. anche possibile controllare la pagina delle offerte speciali di Disney World per le offerte attuali o gli sconti che potrebbero applicarsi alle loro date di viaggio.

