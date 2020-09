Amadeus ha dato il via all’avventura di Sanremo 2021 con un video sui social: ecco le novità annunciate dal direttore artistico del Festival.

Sanremo 2021 è ufficialmente iniziato. Lo ha confermato Amadeus, direttore artistico e presentatore del Festival, tornato a farsi vedere sui social il 10 settembre per aggiornare i fan su una novità importante di questa nuova edizione. I Big della kermesse non saranno annunciati infatti il 6 gennaio, come lo scorso anno, bensì in una serata speciale nel mese di dicembre,

Sanremo 2021: Amadeus annuncia un appuntamento speciale

“Inizia l’avventura che ci porterà a Sanremo 2021“, ha dichiarato il direttore artistico, a pochi giorni dal botta e risposta a distanza con di direttore di Rai 1 circa la possibilità di annullare il Festival in caso di proseguimento dell’emergenza sanitaria.

Amadeus

Il primo grande appuntamento dato dal presentatore ai fan è per il mese di dicembre: in una serata speciale nel mese di dicembre saranno infatti presentati tutti i Big in gara, oltre alle 8 Nuove Proposte. La data giusta potrebbe essere quella della finalissima di Sanremo Giovani, il 17 dicembre. Ama ha quindi aggiunto che il termine per l’invio delle canzoni è fissato al 1° ottobre, quindi a brevissimo inizierà la sua fase di ascolto e selezione.

Questo il video di Amadeus:

Sanremo 2021: Chiara Ferragni tra i protagonisti?

E intanto, anche se mancano ancora tanti mesi, hanno iniziato a circolare le voci riguardanti i possibili protagonisti del prossimo Festival. Tra questi, ancora una volta, spunta il nome di Chiara Ferragni. La nota imprenditrice e influencer sarebbe chiamata a ricoprire il ruolo di ‘valletta’ al fianco del conduttore, non si sa se per una serata o per tutta la kermesse.

Di un approdo della fashion blogger italiana numero uno nel mondo a Sanremo si vocifera ogni anno da ormai tanto tempo. Sarà il 2021 la volta buona del suo debutto sul palco dell’Ariston? Lo scopriremo solo tra qualche settimana.