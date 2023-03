Quando vede suo fratello in quelle condizioni non sa più cosa fare

La gattina Lentil rimane traumatizzata quando vede il fratello a quattro zampe Goose anestetizzato: il video della micetta sconvolta dalle condizioni dell’altro gatto.

Le espressioni degli animali domestici sono sempre piuttosto eloquenti. A differenza degli esseri umani, gli animali infatti non dissimulano i loro pensieri né fingono e il loro modo di agire è sempre spontaneo. Dai loro occhi è possibile in ogni momento capire esattamente cosa stanno pensando. Sicuramente così sarà stato per gli umani che vivono insieme a una gattina dal manto nero di nome Lentil. Lo stupore e la preoccupazione della micetta nei confronti del fratello appaiono ad esempio particolarmente evidenti in un video condiviso sui social network. Nel filmato gli occhi di Lentil appaiono infatti sconvolti mentre osservano con visibile apprensione l’altro gatto di casa, il micio dal manto tigrato arancione di nome Goose.

Lentil si preoccupa per suo fratello Goose: la micetta appare sconvolta vedendo il gatto anestetizzato (VIDEO)

«Cosa è successo a Goose? Come fa a rimanere così immobile»? Queste sono chiaramente le domande che la povera Lentil si sta ponendo mentre osserva angosciata il fratellino. A rispondere agli interrogativi che attanagliano la micetta, e probabilmente le migliaia di utenti che hanno guardato il video, è la stessa umana che vive insieme ai due gatti e che ha condiviso sulla sua pagina TikTok (@goosetok__ – Goose + Lentil) dedicata ai felini il filmato.

Nella didascalia posta a corredo del video si legge infatti: «Goose is coming off anesthesia. Lentil doesnt’t understand why her brother is a statue» (tradotto in italiano: «Goose sta uscendo dall’anestesia. Lentil non capisce perché suo fratello sia diventato una statua»). Il povero Goose si sta infatti riprendendo dall’anestesia dopo aver subito un intervento chirurgico orale, come viene spiegato dalla proprietaria in un altro filmato condiviso su TikTok.

Dalle immagini è possibile vedere che Goose ha una medicazione alla zampette anteriore, attraverso la quale è stato somministrato qualche fluido endovenoso o anche probabilmente la stessa anestesia. Da questo e dagli altri filmati caricati su TikTok appare evidente che il legame tra Goose e Lentil è particolarmente forte. Nel video in oggetto la gattina annusa a lungo il fratellino e lo osserva preoccupata, alla fine rivolge uno sguardo esterrefatto in direzione dei suoi umani. Un altro video mostra invece la reazione di Lentil alla vista di Goose che dopo l’operazione è costretto a indossare un cono in plastica (conosciuto come “collare elisabettiano) per evitare che si tocchi le ferite. In ogni caso, da tutti i filmati gli occhi e le espressioni assunte dalla gatta esprimono in pieno quello che sta pensando. (di Elisabetta Guglielmi)