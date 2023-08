Quando vanno a dormire, il gatto di casa mette in scena il suo spettacolo

Aspetta che i suoi umani vadano a dormire per mettere in scena il suo spettacolo: le telecamere di sicurezza riprendono la danza del micio Sheldon.

Nonostante molte persone ritengano che i gatti siano animali poco affettuosi, chi vive con un felino domestico saprà benissimo che ciò non è assolutamente corretto. A seconda del temperamento, i gatti potranno infatti essere più o meno affettuosi; quasi tutti però cercheranno costantemente di ricevere attenzioni da parte dei loro umani, soprattutto quando questi ultimi sono impegnati in altre attività quali ad esempio dormire. Ad esempio sono proprio le ore notturne, durante le quali i suoi proprietari si riposano, a rappresentare il momento preferito di un vivace gatto dal manto nero di nome Sheldon, il cui bizzarro comportamento ripreso in un video condiviso sui social network è diventato in breve tempo virale.

Lo spettacolo del gatto Sheldon inizia non appena i suoi umani vanno a dormire: il video del felino

I filmati che hanno per protagonista il gatto Sheldon vengono quotidianamente condivisi sui profili TikTok e Instagram appositamente creati per lui dai suoi umani. Su TikTok, all’account @sheldon_ the black cat (che offre una testimonianza, come si legge sul profilo, delle «vite dei dispettosi Sheldon e Shurik. Sheldon e Shurik nel ruolo di Gatto e Cincillà», nel testo in ucraino: «Життя шкодливих Шелдона і Шуріка. Шелдон і Шурік — кіт і шиншила»), in particolare il filmato del micio durante le ore notturne ha ottenuto milioni di visualizzazioni.

Sheldon è un gatto dal manto nero e dalla pancia bianca, salvato da una giovane coppia ucraina quando era solo un cucciolo rimasto in strada abbandonato al suo destino. Portato a casa e curato, il micetto si è rimesso in salute, mostrando presto la sua natura vivace e iperattiva. Durante il giorno il gatto Sheldon non si ferma un momento, impegnato a seguire di continuo i suoi umani in giro per la casa; ma è durante la notte che la sua iperattività sembra aumentare e le sue energie diventano inesauribili.

Non appena i suoi umani vanno a dormire, Sheldon li segue e inizia il suo spettacolo che si protrae per tutta la notte. Per riprendere l’insolito comportamento del loro animale domestico, i ragazzi hanno installato una telecamera di sicurezza nella camera da letto in modo da registrare il gatto Sheldon in azione ventiquattro ore su ventiquattro. La ragazza, Nadia, ha raccontato in un’intervista a The Dodo: «Abbiamo deciso di acquistare una telecamera per registrare la stanza, per mostrare come si comporta Sheldon da pazzo. Corre intorno al letto come un demone nel cuore della notte e questo è spesso accompagnato da vari suoni, miagolii e ringhi». Come è infatti possibile vedere dal filmato condiviso sui social, il gattino, definito su Instagram come «Un piccolo, attivo imbroglione dall’Ucraina che ama i guai» inizia a saltare e a scendere dal letto, attaccando il braccio della ragazza, rotolandosi sulle coperte e infastidendo in tutti i modi possibile i suoi umani.

I ragazzi, però, non si arrabbiano mai con il loro amato gatto, accettando le sue follie notturne e spiegando a The Dodo che Sheldon «Percepisce le attività serali come intrattenimento. Ci siamo abituati». Il filmato condiviso su TikTok ha conquistato gli utenti del web, totalizzando oltre sette milioni di visualizzazioni. Nei commenti, molte persone hanno scherzato sull’energia inesauribile di Sheldon, scrivendo ad esempio: «È necessario collegare i fili ad esso per generare elettricità», o «Il gatto ha dormito tutto il giorno solo per questo». Sheldon ha quindi trovato un modo tutto suo per ricevere attenzioni dai suoi umani anche durante la notte. (di Elisabetta Guglielmi)