Valerio Scanu e Marco Carta hanno molto in comune a partire dalla Sardegna, che li ha visti nascere e intonare le prime note. Entrambi, successivamente, hanno poi partecipato ad Amici ed entrambi sono arrivati sul podio. Carta ha vinto, Scanu si è classificato secondo dietro l’urgano Amoroso.

Hanno poi partecipato al Festival di Sanremo uscendone vincitori; a L’Isola dei Famosi e successivamente anche a Tale e Quale Show dove (ironia della sorte?) hanno entrambi imitato Bon Jovi. In comune hanno anche un’antipatia reciproca abbastanza evidente, risale al 2016 una delle dichiarazioni di Carta contro Scanu: “Valerio è uno che prende troppe strade contemporaneamente, io credo nella coerenza, me l’ha insegnata mia madre“.

Insomma, le loro vite e le loro carriere si sono spesso incrociate ed è per questo che qualcuno ha fatto confusione fra i due.

Subito dopo la partecipazione di Valerio Scanu a L’Isola dei Famosi, Novella 2000 ha pubblicato un articolo: “Nei corridoi Mediaset, Giorgia Wurth [attrice de Le Tre Rose Di Eva, ndr], incontra Valerio Scanu, lo fissa un po’ e poi prende coraggio e gli chiede: «Ma tu sei Marco Carta?». Il giovane cantante, reduce da L’Isola dei Famosi, stizzito per non essere stato riconosciuto, le risponde: «No, io so cantare!»“.

Anche un paio di anni dopo Valerio è stato scambiato per Marco. Questa volta su Instagram.

“Vergognati a rubare alla Rinascente, buttare le chiavi dovrebbero” – ha scritto un utente sotto una foto di Scanu, che ha ovviamente risposto in maniera ironica “Che roba usi? Fattela tagliare meglio“. Il ragazzo, dopo aver sentenziato che ‘la giustizia non è uguale per tutti‘ ha poi ammesso di aver sbagliato, salvo giustificarsi poco dopo scrivendo che ‘Valerio Scanu e Marco Carta sono compagni di merende‘, alludendo che alla fine uno vale l’altro. Scanu ha così chiuso la conversazione surreale, ironizzando sulla chiusura dei manicomi: “Le conseguenze della legge Basaglia!“.

Il mio sogno è vederli insieme in qualche reality per un revival di Aida VS Antonella.

Chiedo troppo?