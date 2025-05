Quando va in onda la prossima puntata? Scopri il programma!

Potrebbe emergere una nuova svolta nel caso del delitto di Garlasco, in cui è stata assassinata Chiara Poggi e per il quale Alberto Stasi è stato condannato definitivamente. Il programma “Le Iene” ha intervistato un testimone chiave, che dopo 18 anni ha deciso di condividere ciò che avrebbe visto la mattina dell’omicidio. Il servizio sarà trasmesso il 20 maggio in prima serata su Italia 1.

Il testimone ha riferito di aver visto Stefania Cappa, cugina della vittima, in possesso di un attizzatoio da camino, potenzialmente utilizzato nell’omicidio. Le Iene hanno annunciato che la sua testimonianza, finora inedita, sarà accompagnata da documentazione esclusiva.

Le indagini recenti hanno portato alla ricerca dell’arma del delitto a Tromello, un comune vicino a Garlasco. Gli inquirenti hanno iniziato a scandagliare un canale situato dietro la casa disabitata delle gemelle Cappa, basandosi sulle dichiarazioni del testimone.

Parallelamente, nel contesto della riapertura del caso, sono state effettuate perquisizioni nelle abitazioni di Andrea Sempio e dei suoi genitori, coinvolti nelle indagini. Gli agenti hanno sequestrato telefoni e computer per accertare eventuali legami e alibi. Questa rinnovata attenzione sul caso di Chiara Poggi ha riacceso il dibattito pubblico e mediatico sulla giustizia e sui possibili errori nel processo di condanna di Stasi.

