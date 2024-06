Quando uscire nelle ore più calde con il micio diventa un dramma

Un piccolo micio rischia la vita per uscire nelle ore più calde: il toccante racconto dell’infortunio alle zampe del gattino Bisquick.

La permanenza degli animali all’esterno durante le ore più calde della giornata è spesso un valido motivo di preoccupazione per molte famiglie. Ma cosa può accadere a un gattino senza fissa dimora in una situazione del genere? A parlare di quanto vissuto in prima persona, a tal proposito, è una donna accortasi per caso del pericolo che stava correndo un piccolo micio dal pelo bianco. Il tenero gattino era rimasto da solo in strada durante una giornata particolarmente rovente.

Bisquick, quando uscire nelle ore più calde con il proprio micio diventa pericoloso

La donna protagonista di questa storia ha raccontato, su TikTok, di aver avvertito un suono molto simile al miagolio di un gatto provenire dalle auto che si trovavano nei pressi del suo negozio. Inizialmente la donna credeva fosse un uccellino, poi però cercando attentamente nei dintorni dello store, si è infine accorta che si trattava di un piccolo gattino in pericolo.

Il micio, venuto al mondo da non più di 10 giorni, si trovava bloccato sull’asfalto a causa delle elevate temperature. Vedendo che il micio non riusciva a muoversi la donna avrebbe subito compreso che le sue zampe potessero essersi gravemente ustionate, così ha deciso di allertare immediatamente i soccorsi della zona.

In attesa che la protezione animali locale giungesse sul posto della segnalazione, la donna ha preferito trasportare – nel frattempo – il piccolo gattino in pericolo all’interno del suo negozio. Dopo averlo tenuto in braccio per pochi istanti la donna avrebbe compreso di volersi prendere cura di lui per tutta la vita.

L’infortunio del piccolo gatto Bisquick durante l’orario più caldo

Dopo aver accennato all’importanza della regola dei 5 secondi, il salvataggio e la ripresa del piccolo gatto – battezzato dalla donna con il nome di Bisquick – ha avuto una gran risonanza in rete durante l’estate. E questo specialmente di risposta al feeling instauratosi a pochi giorni di distanza dall’accaduto tra il piccolo micio e il cane di casa della donna, Penny. I due animali, adottati dalla stessa umana, sarebbero infatti divenuti presto inseparabili e la loro storia continuerebbe ora a rimbalzare in rete.

La storia del salvataggio di Bisquick e della sua nuova amicizia con il cane Penny è stata infine esaustivamente raccontata con una toccante clip apparsa su TikTok nei mesi scorsi grazie, sempre, alla condivisione di @pennyandbisquick.