Quando una storia finisce anche i cani soffrono: come aiutare Fido

Stai affrontando una separazione o un divorzio? Sai che quando una storia finisce anche i cani soffrono? Ecco come aiutare Fido.

Quando vi è una separazione in famiglia, a soffrire non ci sono solo i 2 esemplari che compongono la coppia, ma anche eventuali figli.

Tuttavia, poche persone prendono in considerazione l’emotività di un amico a quattro zampe in tale situazione. Infatti forse non tutti sanno che anche i cani soffrono quando una storia finisce. Nel seguente articolo vi daremo alcuni consigli su come aiutare Fido a superare la sofferenza della separazione di coppia.

Quando una storia finisce soffrono anche i cani

Una separazione o un divorzio colpiscono non solo i due esemplari della coppia, ma qualsiasi componente della famiglia, compreso gli animali domestici.

Sebbene i cani non siano capaci di comprendere un divorzio, una storia finita o una separazione possono avvertire i vari cambiamenti della routine quotidiana e gli stati d’animo dei propri umani, infatti non dimentichiamoci che i nostri amici pelosi sono animali empatici.

Quindi Fido viene facilmente influenzato da ciò che percepisce dai suoi umani. Dato che la maggior parte delle emozioni presenti negli esemplari che si separano sono negative, il nostro amico a quattro zampe può facilmente comprendere se siamo ansiosi, arrabbiati o anche depressi, sensazioni che possono scaturire nel nostro amico peloso diversi comportamenti e emozioni, come:

Per questo motivo, secondo gli esperti, è molto importante pensare al benessere del cane prima di separarsi con il proprio partner.

Mentre nel caso in cui il nostro amico ha quattro zampe presenti già i sintomi sopraelencati, potrebbe essere utile l’aiuto di un professionista.

Fine di una storia: come aiutare il cane

Come detto nel paragrafo precedente, i cani non comprendono il divorzio o la separazione. Per questo motivo quando uno degli esemplari della coppia lascia la casa, i nostri amici pelosi tendono ad aspettare il ritorno della persona che se n’è andata, non comprendendo il suo non ritorno.

Ma come ha bisogna gestire tale situazione quando in famiglia vi è una palla di pelo? Secondo gli esperti è importante fare attenzione a determinati punti.

In primis per il benessere del cane, secondo gli esperti, quest’ultimo deve essere affidato ad un solo esemplare della coppia.

Mentre l’altro esemplare può andare a trovare Fido e portarlo a passeggio di tanto in tanto, giocare con lui e trascorrere del tempo insieme, in quanto per il bene del nostro amico a quattro zampe è necessario che quest’ultimo mantenga la sua routine.

Ma, nello specifico, chi dovrà tenere il cane? Gli esperti suggeriscono che la scelta di chi dei due esemplari della coppia debba tenere il cane, viene valutata tenendo in considerazione i seguenti fattori:

Legame affettivo : legame tra Fido e ognuno degli esemplari;

: legame tra Fido e ognuno degli esemplari; La situazione economica : utile per coprire le spese veterinarie, per l’acquisto di di alimenti e attrezzi utili per il benessere di Fido;

: utile per coprire le spese veterinarie, per l’acquisto di di alimenti e attrezzi utili per il benessere di Fido; La disponibilità: quanto tempo è possibile dedicare alla palla di pelo.

Nel caso in cui il rapporto affettivo sia uguale per entrambi i membri della coppia, è consigliato condividere il tempo con il cane in parti uguali, costruendo una nuova routine per Fido.

Infine un altro consiglio dato dagli esperti nel caso in cui la coppia che intende separarsi abbia dei bambini, è far capire a questi ultimi che non bisogna infastidire il cane, ma che è necessario che diano più affetto a Fido, in quanto anche la palla di pelo proprio come loro, può soffrire della fine della storia dei suoi umani.