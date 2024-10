Quando una partita minaccia il tuo smartphone

In occasione del match tra Barcellona e Bayern Monaco, HONOR ha personalizzato il Sonora Sports Bar di Barcellona creando un’area protetta con pluriball, per salvaguardare i dispositivi tecnologici durante i festeggiamenti spesso caotici dei tifosi. I bar sono luoghi di ritrovo per seguire le partite, ma l’eccessivo entusiasmo può portare a piccole disavventure, come danni agli oggetti personali, in particolare agli smartphone.

Un’indagine di HONOR ha rivelato che il 90% degli italiani si considera tifoso di calcio e ammette di aver subito danni ai propri possedimenti durante i festeggiamenti. Questo è dovuto al fatto che molti utilizzano gli smartphone per comunicare con amici e familiari durante le partite. Infatti, la metà dei tifosi italiani riconosce di lasciarsi trasportare dall’emozione, dimenticando cautela e cura per i propri dispositivi.

Presso il Sonora Sports Bar, HONOR ha creato un’area chiamata MAGIC V3IP, dove i partecipanti hanno potuto testare la resistenza del modello HONOR Magic V3. Avikar Jolly, CMO di HONOR EUROPE, ha sottolineato che, nonostante piccoli incidenti, i tifosi ritengono che ne valga sempre la pena, soprattutto per l’emozione di vedere la propria squadra segnare. Jolly ha inoltre affermato che l’HONOR Magic V3 è progettato per aiutare gli appassionati a godersi le partite in tutta sicurezza, grazie alla sua durata e leggerezza, nonché alla tecnologia del display pieghevole, che lo rende un dispositivo versatile.

Il HONOR Magic V3 è caratterizzato da materiali di alta qualità, tra cui fibre di grado aerospaziale che aumentano la resistenza agli urti di 40 volte, e una cerniera Super Steel di seconda generazione. Queste caratteristiche lo rendono idoneo a resistere anche ai match più emozionanti, garantendo che i tifosi possano vivere intensamente l’esperienza calcistica senza preoccuparsi dei propri dispositivi.