“Quando torni io non ci sarò già più.” Sono le ultime parole di S. a Matteo, pro…

“Quando torni io non ci sarò già più.” Sono le ultime parole di S. a Matteo, pronunciate al telefono in un giorno d’autunno del 1998. Sembra una comunicazione di servizio, invece è un addio. S. sta finendo di portare via le sue cose dall’appartamento di Matteo dopo la fine della loro storia d’amore. Quel giorno Matteo torna a casa, la casa in cui hanno vissuto insieme per sette anni, e scopre che S. si è tolto la vita.

Sono passati quasi venticinque anni, durante i quali @matteobbianchi non ha mai smesso di plasmare nella sua testa queste pagine di lancinante bellezza.

