Quando torna. Tutti i nomi dell’Atalanta sul mercato.

L’Atalanta ha subito un duro colpo con l’infortunio di Ademola Lookman, attaccante nigeriano che ha collezionato 14 gol e 7 assist nella stagione in corso. Durante un allenamento, Lookman ha riportato un infortunio al ginocchio destro, costringendo l’allenatore Gian Piero Gasperini a rinunciare al giocatore per la trasferta di Barcellona, ultima partita della fase a gironi di Champions League.

Le prime notizie parlano di un “trauma distrattivo con interessamento del compartimento articolare laterale” del ginocchio destro, che potrebbe tenerlo lontano dai campi per circa un mese. Di conseguenza, Lookman salterà non solo la partita di Champions, ma anche le prossime sfide di campionato contro Torino, Hellas Verona, Cagliari ed Empoli, oltre ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. L’obiettivo di Gasperini è di recuperarlo per la 27esima giornata di campionato, prevista nel weekend del 2 marzo, quando l’Atalanta riceverà il Venezia.

L’infortunio di Lookman riapre anche la questione del mercato per l’Atalanta, che sta valutando possibili sostituti. La dirigenza ha ripreso contatti con il Napoli per Giacomo Raspadori, che non sta trovando spazio sotto la guida di Conte e suscita anche l’interesse della Roma. Un’altra opzione potrebbe essere Rayan Cherki, giovane talento algerino del Lione, che è valutato almeno 20 milioni di euro dal club francese.