Quando Torna su Rete 4: Scopri le Novità

Giovedì 19 dicembre, la trasmissione Dritto e Rovescio, condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4, non andrà in onda a causa di una pausa natalizia, come annunciato dallo stesso Del Debbio nell’ultima puntata, trasmessa il 12 dicembre. Non ci sono state censure né problemi legati ai siti di Mediaset; il programma tornerà il 9 gennaio dopo le festività.

Nell’ultima puntata, Del Debbio aveva presentato un video inedito riguardante l’inseguimento dei carabinieri in relazione all’incidente mortale di Ramy Elgaml, salutando il pubblico con un messaggio di ringraziamento. In quella trasmissione, Dritto e Rovescio ha ottenuto risultati ascolti significativi, piazzandosi al 4° posto con oltre 1,2 milioni di telespettatori.

Durante la pausa, Mediaset non trasmetterà film al posto di Del Debbio, ma punterà su un altro talk show, Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi, che occuperà anche il posto di È sempre Cartabianca durante le festività.

Il talk show del 19 dicembre avrebbe trattato vari temi, tra cui il nuovo Codice della strada entrato in vigore il 14 dicembre, i prezzi delle case e un approfondimento sul caso di Ottavia Piana, la speleologa rimasta intrappolata in una grotta per diversi giorni.