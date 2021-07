Che lo stress sia un nemico per la salute del cuore si sa da tempo. E che proprio questa risposta ad eventi esterni, come ad esempio il decesso di un familiare o anche solo un furto in casa, possa aprire la porta nei soggetti predisposti alla sindrome di Tako-Tsubo. Questo quadro, che interessa soprattutto le donne dopo la menopausa, è caratterizzato dalla comparsa dei classici sintomi dell’infarto, ma quando si esegue la coronarografia le arterie che irrorano il cuore sono “pulite”.

La condizione è quindi caratterizzata da una ridotta funzionalità cardiaca che è probabilmente correlata allo stress e che presenta gli stessi sintomi di un attacco cardiaco regolare. Ed ecco che entra in gioco l’amigdala, piccola struttura nervosa che interviene nei processi di memorizzazione ed entra in gioco quando dobbiamo gestire le emozioni, come appunto la tristezza, la felicità o, appunto, lo stress. A far sospettare un ruolo importante di questa piccola “mandorla” all’interno del cranio è una ricerca apparsa su European Heart Journal e coordinata da Shady Abohashem, dell’Università di Harvard.

I sintomi di un attacco cardiaco

Lo studio ha preso in esame poco più di 100 persone, di età media intorno ai 67 anni, in sette casi su dieci donne. L’ipotesi di lavoro nasce dall’idea che un’eccessiva attività dell’amigdala sia presente in chi sviluppa la sindrome di Tako-Tsubo, visto che nella risposta allo stress se il piccolo organo funziona troppo si può osservare una maggior probabilità d’attivazione del sistema nervoso simpatico e dell’infiammazione, con conseguenti ripercussioni sul benessere cardiovascolare. la popolazione in esame è stata sottoposto a Pet-Tc con tracciante per valutare la funzione dell’amigdala e poi è stata suddivisa, nei 30 mesi successivi all’esame, in base alla comparsa o meno di sindrome di Tako-Tsubo.

Il ruolo dell’amigdala

In chi ha sviluppato il quadro cardiaco l’attività dell’amigdala (misurata con un particolare parametro chiamato AmygA) è risultata più alta nei controlli all’inizio dello studio e il rischio emerso appare anche correlato alla “rapidità” d’insorgenza del quadro cardiaco. Infatti le persone con attività dell’amigdala più elevata hanno presentato la sindrome del “crepacuore” prima degli altri, nel periodo di osservazione. Insomma: secondo gli esperti controllare i valori di AmygA potrebbe aiutarci ad avere un indice della reazione del sistema nervoso allo stress e soprattutto potrebbe diventare un possibile target terapeutico-preventivo, per mettere a punto cure e modalità di prevenzione specifiche sulle persone a rischio.

Sportello cuore

La sindrome di Tako-Tsubo colpirebbe totalmente quasi due persone su cento, soprattutto donne dopo la menopausa che hanno subito un lutto recente, tra quante ovviamente sono ricoverate per sospetto infarto. Il quadro provoca forti dolori al petto e addirittura alterazioni dell’elettrocardiogramma legate anche alla forma che assume ventricolo sinistro, che è appunto quella di un vaso a collo stretto, da cui il nome Tako-Tsubo. Il quadro si manifesta con forti dolori al petto, magari con alterazioni del tracciato dell’elettrocardiogramma. Ma dopo i controlli sull’albero vascolare che irrora il cuore si vede che le arterie coronariche non hanno ostruzioni significative. Queste caratteristiche, oltre alla forma che assume il ventricolo sinistro che diventa come un vaso panciuto a collo stretto, caratterizzano il classico “crepacuore”. Pur se il danno in genere è temporaneo la patologia può risultare potenzialmente letale. Infine, che le donne siano più a rischio emerge chiaramente dai dati. Secondo uno studio condotto all’Università Monash di Melbourne il rischio di mortalità sarebbe nove volte maggiore nel sesso femminile.