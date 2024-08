Quando sono stressata il mio cane è nervoso, annusa il mio stress?

Il cane è nervoso quando i suoi umani sono preoccupati: i quattro zampe sono influenzati davvero dallo stress delle persone?

I cani sono in grado di comprendere lo stato d’animo e i sentimenti provati dagli esseri umani. Recenti studi hanno dimostrato infatti come i quattro zampe siano non solo in grado di capire quando i loro proprietari sono stressati o sono tristi, ma siano anche in grado di rispondere a quelle situazioni cercando di fornire conforto. Di fronte allo stress dei suoi umani, il cane inizia a sentirsi nervoso, assumendo atteggiamenti particolari in grado di dimostrare quanto profondo e unico sia il legame esistente tra animali e persone.

Il cane è influenzato negativamente dallo stress dei suoi umani: i risultati della ricerca

Un recente studio dell’Università di Bristol ha rivelato che lo stress degli esseri umani influenza in maniera negativa la stato d’animo dei cani.

Gli studiosi dell’Università di Bristol hanno mostrato come gli animali siano in grado di percepire, attraverso l’olfatto, l’affaticamento psicofisico delle persone. Proprio lo stress degli umani influenza le loro scelte che saranno maggiormente improntate al pessimismo.

Nel corso degli anni gli studiosi hanno messo alla prova le capacità cognitive ed empatiche di cani e gatti, al fine di comprendere in che modo le due specie rispondessero alla comunicazione umana non verbale come ad esempio le lacrime.

Il lavoro pubblicato sulla rivista Scientific reports dall’Università di Bristol è il primo studio a focalizzarsi sulle modalità con cui lo stress umano influisce sull’apprendimento e sullo stato emotivo dei cani.

Da un lato gli studi scientifici hanno dimostrato come gli animali domestici possano aiutare a migliorare la salute fisica e il benessere psichico ed emotivo delle persone che vivono con loro. Adottare un cane o un gatto può rivelarsi una strategia vincente per combattere stress e ansia e per migliorare la salute fisica, psichica ed emotiva.

Durante lo studio, i ricercatori di Bristol hanno esaminato un gruppo di 18 cani sottoponendoli a test cognitivi. L’obiettivo è stato quello di comprendere le modalità con cui gli odori umani influenzano le decisioni degli animali. Gli scienziati hanno studiato le reazioni manifestate e il tempo impiegato dai cani per raggiungere ciotole ripiene di cibo o di acqua a seconda degli stati d’animo degli umani. Gli studiosi hanno posizionato nelle stanze sia ciotole piene che ciotole vuote. Un avvicinamento veloce alle ciotole da parte dei cani era sintomo di uno stato emotivo positivo. I movimenti lenti, invece, erano sintomo di emozioni negative dovute all’assenza di gratificazione.

Ai cani è stato fatto annusare l’odore dell’alito e del sudore di esseri umani rilassati sia sottoposti a stress. Nel caso di persone non agitate, i cani hanno reagito avvicinandosi alle ciotole più rapidamente e con maggior fiducia. Nel caso di persone stressate, i cani si sono avvicinati più lentamente. Nelle situazioni di stress, i cani hanno adottato comportamenti più negativi e orientati a evitare rischi, aumentando anche la propria capacità di apprendimento. Nicola Rooney, autore della ricerca e docente presso la Bristol Veterinary School, ha evidenziato come anche lo stress di umani sconosciuti influenzi le scelte dei cani e le modalità di apprendimento. I risultati miglioreranno la comprensione del modo con cui i cani elaborano le emozioni umane, migliorando l’addestramento dei cani d’assistenza.

Chi vive con un cane o un gatto sa benissimo come i quattro zampe, in virtù della loro intelligenza e della loro empatia, sanno rivelarsi degli ottimi insegnanti di vita.

Capaci di provare sentimenti proprio come gli esseri umani, ma privi della cattiveria insita in questa specie, gli animali rimangono profondamente influenzati da ansia e agitazione. (di Elisabetta Guglielmi)