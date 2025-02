Quando si vota la mozione di sfiducia

Daniela Santanchè, ministra per il Turismo, è stata presente alla discussione generale in Aula sulla mozione di sfiducia presentata dal M5s, sostenuta anche dal Partito Democratico e da Avs. Indossando un tailleur panna, ha assistito agli attacchi delle opposizioni, che chiedevano le sue dimissioni. La maggioranza ha mostrato un’assenza significativa, con la Lega e Forza Italia praticamente non presenti, ad eccezione del viceministro dell’ambiente Vannia Gava e altri esponenti di Fratelli d’Italia.

Luca Ciriani, titolare dei rapporti con il Parlamento, ha minimizzato le assenze, affermando che non era insolito per un lunedì e che la votazione sulla mozione di sfiducia potrebbe slittare di una settimana. Ha garantito che tutti gli esponenti della maggioranza saranno presenti il giorno della votazione. Musumeci, ministro per la Protezione civile, ha commentato la propria presenza in Aula come una scelta personale per rispetto del Parlamento, mentre ha difeso l’assenza degli altri membri della maggioranza. Secondo lui, Santanchè è serena e convinta della propria innocenza.

Matteo Salvini, leader della Lega, ha espresso sostegno per la ministra, affermando che una persona è colpevole solo dopo una condanna definitiva e sfidando l’idea che qualcuno debba dimettersi per un avviso di garanzia o un rinvio a giudizio. La situazione in Aula ha evidenziato un clima di tensione e divisione tra il governo e le opposizioni, con domande aperte sull’imminente futuro politico della Santanchè e le dinamiche interne alla maggioranza.