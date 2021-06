L’auto è la grande protagonista del mondo dei videogiochi: le ricerche di Google in tutto il mondo per “i migliori giochi di corse automobilistiche” nell’ultimo mese sono aumentate del 180% e una ricerca di Uswitch ci svela quali sono le auto più usate nei videogame.

In testa a questa singolare classifica c’è una normalissima berlina, banale e senza prestazioni particolari: la Ford Crown Victoria Mk2 – compare 635 volte nei videogiochi – che batte addirittura un mito assoluto come la Mustang Mk1 (al secondo posto con 545 presenze). Il motivo sta tutto nel fatto che la Crown Victoria è la macchina più usata dalla polizia. E spesso anche dai tassisti. Quindi in tutti i videogiochi, quando si tratta di inseguimenti o scene di traffico, la berlina Ford la fa sempre da protagonista.

Poi la classifica prende un aspetto più “normale”, con la presenza stabile di supercar di ogni livello e grado, dalla Nissan Skyline Mk1 che chiude il podio fino alla Chevrolet Camaro o alla Corvette. Interessante anche l’analisi dei colori, dove il giallo è il più popolare, seguito dal blu e dal rosso. Nei videogiochi l’aspetto scenico è importantissimo, si sa.

Ma come si è arrivati a realizzare questa classifica? Uswitch spiega che per selezionare le marche di auto e i modelli di auto più popolari nei videogiochi ha preso in considerazione solo il numero di apparizioni di ogni veicolo, tralasciando modelli e marchi di auto immaginarie. Questo vuol dire aver escluso tutti i modelli presenti su Mario Kart: la fantasia non rientra mai nelle statistiche.