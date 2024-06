Quando si tratta di mangiare il mio cane è un orologio svizzero, anche il vostro?

Quando ha fame, ha fame: come si comporta il mio cane quando è ora di cena? La risposta vi farà morire dal ridere.

Tutti i nostri amici a quattro zampe sono amanti del cibo, per questo quando non stanno bene di salute lo si nota subito da come cambia il loro rapporto col cibo. Il mio cane si comporta in modo davvero buffo quando è ora di cena e talvolta è proprio grazie a lui che mi rendo conto che è il momento di mettersi a tavola. Quello che vi racconterò vi farà morire dal ridere.

Cani e cibo: un amore indissolubile

Ma come mai ha sempre fame? Molti padroni si interrogano sulla quantità sbagliata di cibo che gli mettono nella ciotola oppure temono si tratti di un problema di salute. Ma alle volte il cane può avere sempre fame ed essere sempre pronto a mangiare semplicemente perché è goloso! Ogni padrone come me sa che ogni volta che si metterà a tavola dovrà ‘combattere’ con sé stesso per non cedere a due occhioni imploranti di cibo ai lati del piatto.

Di sicuro però anche in fatto di cibo i cani non sono tutti uguali, anzi alcuni mangiano davvero poco rispetto ad altri; e se pensate che si tratti semplicemente di stazza e che dunque un cane di taglia grande mangi necessariamente più di uno piccolo, vi sbagliate di grosso. Non è una questione di grandezza di st4omaco ma a volte solo di voracità.

E sapete che esistono razze di cani più golosi degli altri? Pare che il primo posto spetti di diritto al Labrador Retriever, che non solo ama mangiare ma deve anche tenere sotto controllo il suo peso perché potrebbe ingrassare molto facilmente.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Il cane mangia ma lascia sempre un po’ di cibo: i motivi più comuni

Come si comporta il mio cane quando è ora di cena: quello che fa è incredibile

Probabilmente ha una sorta di ‘sveglia’ incorporata che suona appena arriva l’ora della pappa, ed è sempre la stessa ora nel tardo pomeriggio. Insomma il mio cane non si lascia sfuggire l’appuntamento serale col cibo e, qualora io fossi troppo distratta per preparargli il pasto, fa di tutto per ricordarmelo: inizia a correre e saltare, mi viene incontro e mi porta accanto alla sua ciotola.

Pare proprio che mi venga a chiamare per invitarmi a muovermi, e lo fa nel suo linguaggio ovvero abbaiando; ma ci sono casi in cui altri padroni raccontano di cani che iniziano a fissarli, quasi come a voler chiedere quando hanno intenzione di preparare loro il pasto. Insomma i nostri amici a quattro zampe sono un perfetto orologio anche per noi e ci riportano immediatamente alla realtà se siamo distratti: quando è ora di cena, non sono tollerati ritardi!