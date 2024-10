Quando si gioca e dove vederla in TV

È tempo di Champions League, con la terza giornata che si avvicina dopo la pausa per le nazionali. Il Milan apre le danze affrontando oggi il Bruges, in una partita cruciale per i rossoneri, ancora fermi a 0 punti nella classifica. Seguirà il Bologna, che giocherà in trasferta a Birmingham contro l’Aston Villa, e la Juventus, che ospiterà allo Stadium di Allianz lo Stoccarda, cercando di mantenere il punteggio pieno.

Nella giornata di domani, sarà la volta dell’Atalanta, impegnata a casa contro il Celtic, e dell’Inter, che giocherà in trasferta contro gli Young Boys. Per l’Inter, ogni punto sarà importante per avvicinarsi all’obiettivo di raggiungere le prime otto posizioni, che garantiscono accesso diretto agli ottavi di finale.

Le partite di martedì 22 ottobre includono il Milan-Bruges e Monaco-Stella Rossa alle 18.45, mentre alle 21.00 si giocheranno Juventus-Stoccarda, Aston Villa-Bologna, Real Madrid-Borussia Dortmund, Arsenal-Shakhtar, PSG-Psv, Sturm Graz-Sporting, e Girona-Slovan Bratislava. Mercoledì 23 ottobre, alle 18.45, ci saranno Atalanta-Celtic e Brest-Bayer Leverkusen, seguite da Young Boys-Inter e altre importanti sfide come Barcellona-Bayern, Manchester City-Sparta Praga, Lipsia-Liverpool, Atletico Madrid-Lille, Benfica-Feyenoord, e Salisburgo-Dinamo Zagabria alle 21.00.

Per quanto riguarda le trasmissioni, tutte le partite saranno visibili in diretta sui canali Sky, con opzioni di streaming disponibili su Now e sull’app SkyGo. L’unica eccezione è la partita Young Boys-Inter, che sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. Le aspettative sono alte sia per le squadre italiane che per quelle europee, con tifosi pronti a seguire le gesta dei loro beniamini nella competizione calcistica più prestigiosa d’Europa. La lotta per i punti e la qualificazione agli ottavi sarà agguerrita, rendendo questa fase della Champions League entusiasmante e ricca di colpi di scena.