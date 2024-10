Quando si gioca e dove guardarla

Jannik Sinner sta continuando il suo straordinario percorso al Masters 1000 di Shanghai, dopo aver sconfitto Ben Shelton ai quarti di finale in due set. Il prossimo avversario sarà Daniil Medvedev, con il match programmato per il 10 ottobre, fondamentale per accedere alle semifinali. Sinner, reduce dalla finale di Pechino persa contro Carlos Alcaraz e attualmente coinvolto in un contenzioso per un caso di doping con la Wada, mostra grande determinazione: “Shelton ha giocato quasi tutte prime palle, la partita è stata difficilissima,” ha affermato Sinner. Alla fine, il tennista altoatesino ha riscontrato un aumento di aggressività, in particolare nel tie-break, e ha espresso ottimismo riguardo il suo percorso nel torneo. Ha anche raccontato di aver utilizzato i giorni liberi per rilassarsi, andando al cinema e recuperando la forma fisica.

Dall’altra parte, Medvedev ha mantenuto un percorso netto, avendo battuto Stefanos Tsitsipas agli ottavi. Il match tra Sinner e Medvedev sarà l’14esima sfida tra i due, con Medvedev che attualmente conduce il bilancio con sette vittorie a sei. Nel 2024, i due si sono affrontati quattro volte, con Sinner che ha trionfato nella finale degli Australian Open, in semifinale al Masters 1000 di Miami e ai quarti degli US Open, mentre l’ultima sconfitta di Sinner contro Medvedev risale a Wimbledon, dove il russo ha prevalso ai quarti di finale. È interessante notare che prima di Pechino 2023, Medvedev aveva dominato gli scontri diretti con un impressionante 6-0 a suo favore, ma da quel punto Sinner ha ribaltato la situazione, vincendo sei delle ultime sette partite.

Il match Sinner-Medvedev, che si svolgerà nello Stadium Court di Shanghai, inizierà intorno alle 9 del mattino, ora italiana. Gli appassionati di tennis potranno seguire la partita in diretta esclusiva su Sky Sport Arena e in streaming su Now e Sky Go. Questo incontro rappresenta un importante passaggio nel percorso di Sinner verso il titolo, considerando la rivalità crescente con Medvedev.