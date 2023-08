quando si accende, inizia a urlare

Cosa succede quando un gatto resta bloccato in lavatrice? Il micio sfida l’impossibile per provare a testare quante vite ha.

La leggenda narra che i gatti posseggano nove vite. Ogni giorno i nostri amici felini affrontano avventure pericolose e uno di loro, approfittando di un momento di distrazione della famiglia, è entrato nella lavatrice rimanendo poi, bloccato all’interno. Sfortunatamente, questa ha iniziato il lavaggio.

Bloccato all’interno della lavatrice: il gatto nesce lindo e profumato

Il suo nome è Cenoura, carota in italiano, probabilmente dato dal particolare arancione del suo manto, ed è un gatto molto audace e malizioso. Difatti era curioso di scoprire si nascondesse all’interno della lavatrice e quante vite ancora gli rimangono da sfruttare. Tutto stava procedendo per il meglio, finché l’elettrodomestico non è stato attivato per il lavaggio. Una telecamera di sicurezza presente in casa ha registrato l’intera scena angosciante e la proprietaria, Luana Queiroz, del micio ha deciso di condividere tutto su TikTok.

Nella clip, Luana racconta come si è sfiorato la disgrazia. Secondo la tutrice, tutto è iniziato quando Cenoura ha deciso di avventurarsi nella lavatrice ad apertura frontale. Mentre il marito stava stendono i panni in modo tranquillo come suo solito fare, dal video si vede come il micio arancione si avvicini ed entri all’interno dell’elettrodomestico. Purtroppo, il marito di Luana non si è accorto quando Cenoura ha avuto la brillante idea e mentre lui finiva di stendere in panni è arrivata la nipote e mettere in lavatrice i suoi vestiti da lavare, senza però accorgersi della presenza di Cenoura.

La fortuna di Cenoura è che la nipote di Luana è rimasta nella stanza a giocherellare con il suo cellulare, ascoltando per un po’ i miagolii del gatto. Difatti ha iniziato a notare dei miagolii strani provenienti dalla lavatrice in funzione. Poi ha notato che il felino arancione era proprio lì dentro. Immediatamente ha premuto il pulsante di emergenza per aprire l’oblo. Il povero gattino è uscito con l’aspetto trasandato ma con l’odore di ammorbidente. Lo spavento è stato tanto, ma per fortuna il gattino sta bene,

@luannaqueirozzs #gatolaranja #maquinadelavar #cenoura #amaciantedowny #gato #gatoatentado #viral #tiktok #foryou ♬ Monkeys Spinning Monkeys – Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

Il video, ha raccolto più di 1.1 milioni di visualizzazioni, e ha suscitato diversi commenti preoccupati per il benessere del gattino, nonché di stare più attenti la prossima volta, in quanto questi animali amano nascondersi in giro per la casa. Tra quelli più in risalto: “Sta davvero bene? Poverino!“; “Povera Angela kkkkk che piange tadinha, avere un gatto arancione è un’avventura“; “Noi giochiamo e tutto il resto, ma loro sono come bambini, non possiamo trascurarli neanche per un secondo. Qui mi occupo anche della macchina perché al mio piace entrare“; “Wow che freddo alla pancia a guardare. Sono contento che sia andato tutto bene“.