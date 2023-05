quando scopre perché resta molto sorpresa

Una donna è rimasta molto sorpresa quando ha scoperto per quale ragione il suo gatto urla tutte le notti: il video dell’anziana micetta Megs.

Spesso si tende a considerare i gatti come animali indipendenti e poco affettuosi nei confronti dei propri umani. Naturalmente queste categorizzazioni non sempre corrispondono alla realtà dal momento che sono moltissimi i felini domestici che soffrono particolarmente per la lontananza dei proprietari o per la mancanza di attenzioni da parte di questi ultimi. A dimostrarlo è un video condiviso pochi giorni fa su TikTok da una donna inglese, Katie Thomas, che ha dimostrato a tutti gli utenti del web le ragioni per le quali la sua gattina miagola disperatamente tutte le notti.

La videocamera rivela il motivo per cui l’anziano gatto Megs “urla” tutte le notti

Il filmato è stato condiviso sui social all’account TikTok @kxtalk (@katiee__ thomas) e riporta il seguente titoletto: «I think she wants me to come play with her?» (tradotto in italiano: «Penso che voglia che io venga a giocare con lei?»).

Katie Thomas vive insieme all’anziana gattina di diciannove anni di nome Megs dal manto arancione tigrato e dal muso bianco in una casa nello Yorkshire, una contea storica dell’Inghilterra tra le più grandi del Regno Unito. Nei giorni scorsi la donna si è preoccupata quando Megs ha iniziato a miagolare disperata durante la notte, svegliandola di soprassalto. L’episodio si è ripetuto per diverse notti consecutive, finché Katie non ha pensato di installare una videocamera per comprendere le ragioni del comportamento della micetta. Dopo aver scoperto cosa stava accadendo alla sua Megs, Katie Thomas ha condiviso il filmato su TikTok, riportando una breve didascalia: «My cat only screams like this at night so I set up a camera to see what’s going on» (tradotto in italiano: «Il mio gatto urla così solo di notte, quindi ho impostato una telecamera per vedere cosa sta succedendo»).

Dalle registrazioni della videocamera, Katie ha scoperto che Megs miagola ogni volta che i suoi giocattoli vengono lasciati in giro per il salone durante la notte: vedendoli nel salotto, infatti, la gattina richiama la sua umana perché giochi con lei. Nel video condiviso su TikTok è possibile vedere la micetta mentre miagola in modo disperato dopo che ha appena “catturato” il suo pesce giocattolo. Appena lo ha immobilizzato, Megs inizia a miagolare ancora più forte nella speranza che la donna arrivi e si renda conto di quanto è stata brava. Così Katie ha raccontato a Newseek: «ho trovato il comportamento di Megs divertente e dolce perché non l’aveva mai vista urlare così forte. Mi è anche dispiaciuto un po’, perché ovviamente vuole solo che qualcuno presti attenzione o giochi con lei quando dormiamo».

@kxtalk I think she wants me to come play with her? 🤔 #cattok #loudcat #orangecat ♬ original sound – KT

@kxtalk Never a lonely day 😌 #catlover #cattok #fyp ♬ original sound – Josie

@kxtalk Celebrating her 19th year with some treats 🐱💜 – #cattok #cute #cateating #catlover #fyp #oldcat ♬ Here With Me – d4vd

La donna, che ha adottato Megs diciannove anni fa quando era solo una cucciola insieme al fratellino Simba, ha raccontato che la gattina ha sempre avuto un “lato folle e giocoso”, calmandosi solo negli ultimi anni: «È molto dolce e amorevole e adora uscire e guardare qualsiasi cosa tu stia facendo. Il suo pianto disperato era dovuto al fatto che voleva mostrarci cosa è riuscita a ‘catturare’ per noi». Adesso Katie si preoccupa di giocare quanto a più a lungo possibile con Megs durante il giorno e spesso la fa rimanere nella sua stanza anche durante le ore notturne.

I motivi per i quali i gatti piangono, infatti, sono sempre riconducibili a un tentativo di attirare l’attenzione dei loro proprietari per mostrare che sentono la loro mancanza. La maggior parte dei felini domestici soffre di ansia da separazione soprattutto durante le ore notturne, per questo spesso si mostrano particolarmente affettuosi al mattino. I gatti possono quindi essere bisognosi di coccole e per nulla indipendenti.

(di Elisabetta Guglielmi)

