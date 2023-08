quando ritorna gli spetta un bel rimprovero

Dopo essere scomparso tutta la notte perché è andato in giro per il quartiere a fare festa, il cane ha quasi paura di ritornare a casa.

A tutti è capitato almeno una volta di andare ad una festa e di non arrivare all’ora stabilita dai nostri genitori perché non volevamo il divertimento finisse. Questo è quello che è successo quando un cane è sparito per tutta la notte senza lasciare traccia per poi ritornare con aria colpevole la mattina seguente.

Scompare e fa festa tutta la notte: il cane riceva una belle sgridata

Voltaje è un cucciolo simil Pit Bull a cui piace far festa e sparire di tanto in tanto. Ma proprio questa sua abitudine lo ha portato ricevere un bel rimprovero da parte della sua mamma umana, il quale è diventato virale su TikTok. Un vero maestro dell’inganno con i sensi di colpa alla fine.

Voltage è un tenero cane marrone che vive da qualche parte nel mondo, nonostante il suo tenero musetto dolce, questo cane nasconde un’anima festaiola da furbetto. Difatti, una notte voleva tanto uscire di casa, tanto che si è messo a piangere. Tra lamenti e occhioni tristi, la sua mamma umana è stata manipolata e non ha resisto. Perciò, vedendolo da solo, la donna gli ha aperto il cancello di casa senza immaginare che il piccolo imbranato sarebbe scomparso tutta la notte. Voltaje non si è degnato di tornare a casa subito dopo il giretto nel quartiere.

Anzi, se l’è presa comoda e quando si è stancato è tornato al cancello di casa. Tuttavia, a quel punto non ha trovato più nessuno ad aspettarlo che gli potesse aprire la porta, così si è seduto ad aspettare l’arrivo della sua mamma umana. Quando la donna lo ha visto, si è lamentata del fatto che non si era fatto vedere per tutta la notte, perché lo stava aspettando per farlo entrare, a mezzanotte lui non era ancora tornato, così nel frattempo è andata a dormire.

Il povero povero cane festaiolo, ormai, non aveva altra scelta se non quella di abbassare la testa e ascoltare tutte le lamentale che gli aveva preparato per essere uscito a far baldoria senza pensare di aver lasciato i suoi cari molto preoccupati. Sperando abbia imparato la lezione, ora sa che il giro nel quartiere deve durare poco e non tutta la notte.