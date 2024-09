Quando Riceverai il Pagamento dell’Assegno di Inclusione a Settembre 2024? Il Calendario INPS

L’Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico che viene generalmente erogata in due rate mensili. Per settembre 2024, l’accredito per le persone già beneficiarie del sostegno avverrà il 27 settembre, mentre chi riceve l’assegno per la prima volta ha già visto il pagamento effettuato dal 15 settembre.

Per verificare se il pagamento è stato accreditato, i beneficiari possono controllare il saldo della loro carta prepagata Postepay attraverso il portale Siisl, utilizzando le proprie credenziali. In alternativa, è possibile controllare il saldo inserendo la carta negli sportelli ATM Postamat o rivolgendosi agli sportelli di Poste Italiane. Esiste anche un numero verde, 800.666.888, e un numero per cellulari o chiamate dall’estero, +39 06.4526.6888, per richiedere informazioni sul saldo.

È importante sottolineare che a partire da marzo, alcune famiglie potrebbero aver subito una sospensione del pagamento dell’Assegno di Inclusione, nonostante siano ancora in possesso dei requisiti necessari. Tra le cause più comuni, ci sono la mancata presentazione del Patto di attivazione digitale agli uffici dei servizi sociali o la mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) necessaria per il calcolo dell’ISEE da parte dell’INPS. Le famiglie interessate devono recarsi presso l’INPS e presentare la Dsu per riprendere l’erogazione dell’assegno e ricevere eventuali arretrati.

Il calendario delle erogazioni dell’INPS è fisso: il pagamento dell’Assegno di Inclusione avviene il 15 di ogni mese per i nuovi beneficiari, mentre il 27 del mese viene eseguito l’accredito per i beneficiari già esistenti. Queste tempistiche sono importanti da tenere a mente per garantire che i beneficiari possano pianificare le loro finanze di conseguenza.

Di recente, si è aperta anche una polemica riguardante eventuali modifiche da parte del governo Meloni all’assegno unico per i figli, lasciando presagire possibili tagli. Ciò potrebbe influenzare anche le politiche relative all’Assegno di Inclusione e l’assistenza alle famiglie in difficoltà.