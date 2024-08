Quando respiriamo ai nostri occhi succede una cosa incredibile

I nostri occhi non solo ci aiutano a percepire il mondo intorno a noi, ma rivelano anche molto sul nostro stato interiore. Sorprendentemente, le pupille dei nostri occhi possono cambiare dimensione con il nostro respiro.

In un nuovo studio, i ricercatori in Svezia e nei Paesi Bassi hanno scoperto che la dimensione delle pupille fluttua con ogni inspirazione ed espirazione. Sebbene da oltre 100 anni si sappia che le pupille rispondono a molto più della semplice luce, gli studi sul loro rapporto con il respiro sono stati contraddittori.

Alcune ricerche suggeriscono che le pupille si dilatano durante l’inspirazione, mentre una revisione del 2022 ha trovato “prove inconcludenti” su questo fenomeno. Per affrontare queste discrepanze, il neuroscienziato Martin Schaefer dell’Istituto Karolinska in Svezia e i suoi colleghi hanno condotto una serie di esperimenti utilizzando una speciale telecamera per misurare la dimensione delle pupille di oltre 100 volontari sia a riposo che durante un compito visivo.

“I risultati mostrano che la dimensione delle pupille raggiunge il minimo all’inizio dell’inspirazione e il massimo durante l’espirazione” scrivono i ricercatori nel loro rapporto, attualmente in attesa di revisione paritaria. Questo schema era presente indipendentemente dal fatto che i volontari respirassero attraverso il naso o la bocca e sia durante un compito visivo semplice che fissando un punto.

“I nostri risultati suggeriscono che la percezione visiva stessa potrebbe ciclare tra l’ottimizzazione per la discriminazione durante l’inspirazione e la rilevazione durante l’espirazione all’interno di un singolo respiro” spiegano Schaefer e il suo team.

Le dimensioni delle pupille cambiano anche in base agli stati emotivi, all’eccitazione fisica e in risposta ai farmaci. Questo ragazzo, invece, è capace di cambiare a suo piacimento la dimensione delle pupille.