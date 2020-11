Renato Zero ha ricordato Gigi Proietti sui social: qualche anno fa il cantautore romano riuscì a emozionare l’attore con una versione speciale di Che sarà.

Renato Zero e Gigi Proietti: un legame importante tra romanità e arte. I due grandi hanno condiviso il palco in diverse occasaioni, emozionando ed emozionandosi. Anche per questo il Re dei Sorcini ha voluto dedicargli un pensiero nel giorno del suo 80esimo compleanno e della sua improvvisa scomparsa. “Sarà dura continuare a vivere senza una spalla come la tua“, ha scritto Renato, che ha pubblicato un video di una loro esibizione insieme. E pensare che solo un paio d’anni fa nel programma Cavalli di battaglia Zero era stato in grado anche di commuovere il grande Gigi…

Renato Zero: il video di Che sarà, il brano che ha commosso Gigi Proietti

Qualche anno fa il cantautore romano decise di regalare un’emozione straordinaria a Proietti, dedicandogli una ‘serenata’ speciale sulle note di Che sarà dei Ricchi e Poveri. Un omaggio che portò l’attore a emozionarsi visibilmente.

Renato Zero

Cantava l’artista romano: “Giggetto mio te fai sta seratina, con tutte le delizie che c’hai dato. Con quella tua passione hai conquistato ogni platea. Te lo meriti il successo, vita mia. Varietà varietà varietà, tutta una vita dentro non ci sta. Taglie e cuci, aggiungi e prova, suda e impara un po’ di più, caro Gigi quanta strada pure tu“.

Gigi Proietti commosso da Renato Zero

Ascoltando le parole dell’amico cantautore, Gigi non riuscì a trattenere le lacrime e a nascondere l’emozione: “Hai raccontato vita e sentimenti, le storie e i personaggi più intriganti, stranezze e paradossi di una pazza umanità, l’hai maltrattata e amata: eccola qua. Varietà, varietà, varietà, come brilla la tua stella amico mio, anche il cielo ti festeggia, ti ha sorriso pure Dio, il camerino è tutto il mondo tuo. Un applauso da Renato che ha imparato anche da te“. Un applauso che anche oggi si rinnova da parte di Renato e di tutto il mondo dello spettacolo italiano per un artista che ha saputo iscrivere il suo nome nell’eternità, come ricordato anche dai tanti artisti che lo hanno omaggiato. Ecco il video della dedica di Renato: