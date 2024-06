Quando nel 2002 Shakira in Giappone vide per la prima volta un cellulare con fotocamera: “Questo è pericoloso, funziona in America?”

Un video decisamente datato è tornato virale in queste settimane su TikTok (ed è stato ripreso anche dalla pagina italiana @QuelMomento). La protagonista è Shakira e il video, nel dettaglio, mostra l’esatto momento di quando lei vide per la prima volta un cellulare con la fotocamera. Era il 2002 e si trovava in Giappone.

Quel video risale a un’intervista che la cantante colombiana rilasciò a Katsuya Kobayashi. Al termine una collaboratrice della trasmissione le mostrò un cellulare con la fotocamera e Shakira rimase sorpresa, incuriosita ed a tratti anche intimorita. “Quella è una fotocamera? Scherzi? Ora devi mostrarmela! O mio Dio! È un cellulare ma ha una fotocamera? Non ci posso credere, è spettacolare, è fantastico!“. E ancora: “Dove l’hai trovato? Questo non funziona in America, vero? Grazie a Dio! Perché immaginate come lo userebbero i paparazzi. Questo è un oggetto pericoloso, molto pericoloso“. E aveva ragione.

Nel 2002, Shakira ha visto uno smartphone per la prima volta in Giappone. Ha anche predetto il futuro. pic.twitter.com/eWil4MLI9F — Quel Momento (@QuelMomentoIG) May 6, 2024

Il video in questione è tornato virale in queste settimane, ma la stessa cantante lo ha ri-condiviso sui social un paio di anni fa.

Shakira nel 2002 in Giappone per la promozione di Whenever, Wherever

La cantante in quel periodo si trovava in Giappone per la promozione mondiale dell’album Laundry Service che aveva al suo interno hit come Objection (Tango) e soprattutto Whenever, Wherever.