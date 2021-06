In occasione del Pride Month (e dopo avervi parlato della prima posta del cuore curata da Giò Stajano e perché Sylvia Rivera è considerata un pilastro) ecco un’altra curiosità in merito alla comunità LGBT+, ovvero quando in Italia hanno debuttato in tv tre drag queen: era il 1976 e loro erano Le Sorelle Bandiera.

Le Sorelle Bandiera sono nate su idea di tre amici attori: Mauro Bronchi (italiano, la mora), Tito LeDuc (messicano, la bionda) e Neil Hansen (australiano, la rossa), che si sono trovati a metter su uno spettacolo teatrale, Carousel 77, al piano superiore de L’Alibi di Roma. Oggi, purtroppo, solo Neil è vivo.

“Noi non eravamo Le Sorelle Bandiera ancora, eravamo una semplice compagnia teatrale. Lo spettacolo ha avuto molto successo perché era una parodia delle pubblicità e un numero lo facevamo travestiti da donne e vestiti come la bandiera americana cantando il singolo delle Andrews Sisters, Rum And Coca-Cola“; ha confessato Neil Hansen al podcast Le Radici dell’Orgoglio.

Una sera fra il pubblico si sedette anche Renzo Arbore che, dopo aver visto lo spettacolo, chiese ai tre di cantare la sigla della sua prossima trasmissione televisiva, L’Altra Domenica, in onda la domenica pomeriggio su Rete 2 (l’attuale Rai Due). Mauro, Tito e Neil accettarono e nacque così il jingle L’Altra Domenica, cantato da Le Sorelle Bandiera, sulle note proprio di Rum And Coca-Cola.

“Era la prima volta che c’era qualcosa di en travestì in televisione, ma da quel che so non ci furono parecchie lamentele, anzi, pure i bambini erano nostri fan e Panorama ci dedicò una copertina“.

Il nome “Le Sorelle Bandiera” glielo dette proprio Renzo Arbore che gli fece cambiare anche la bandiera dei loro vestiti: da americana al tricolore italiano. Per contratto le tre drag queen dovevano mantenere il segreto sulla loro identità ed evitare di farsi paparazzare in abiti borghesi.



Le Sorelle Bandiera, il successo al cinema e nei teatri

I tre attori debuttarono poi al cinema nel duplice ruolo maschile / femminile nel film L’importante è non farsi notare, dove interpretavano tre agenti segreti americani, chiamati a vestirsi da donna per scoprire alcuni segreti in incognito.

Successivamente tornarono in teatro facendo oltre 300 spettacoli in tutta Italia.

Il brano più famoso de Le Sorelle Bandiera è senza dubbio Fatti Più In Là, scritto da Renzo Arbore.