Adua Del Vesco è per tutti l’attrice siciliana che è attualmente nella casa del Grande Fratello Vip e che ha dato il via (inconsapevolmente) all’AresGate, ma in pochi forse si ricordano che Adua Del Vesco è stato anche un personaggio protagonista della fiction I Colori Della Vita con protagonista Nancy Brilli.

Lo sceneggiatore della miniserie (colui che si è inventato il personaggio di ‘Adua Del Vesco‘ interpretato da Nancy Brilli) è stato Teodosio Losito, lo stesso che ha successivamente scoperto e lanciato nel mondo delle fiction Ares Rosalinda Cannavò, dandogli come nome d’arte proprio Adua Del Vesco.

In I Colori Della Vita Adua Del Vesco (interpretata da Nancy Brilli) è un’aspirante attrice che si innamora di Luca (interpretato da Gabriel Garko). Non è errato quindi dire che Gabriel Garko nel corso della sua vita ha amato per finta due Adua Del Vesco: la prima nella fiction, la seconda nella vita reale.

La fiction sopracitata è del 2005, mentre il debutto televisivo di Adua Del Vesco (quella del Grande Fratello Vip) risale al 2012 – quindi 7 anni dopo – nella terza parte de L’Onore e il Rispetto.

Adua Del Vesco in “I Colori della Vita” – trama

“È la storia dell’amicizia tra due donne: Adua (Nancy Brilli), aspirante attrice e Giulia (Alessandra Martines), brillante pianista. Il rapporto andrà in crisi a causa della madre di una delle due ma anche a causa di un uomo di nome Luca (Gabriel Garko)”.