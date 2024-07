A ottobre del 2021, a un anno e mezzo dalla rottura con Angelica Schiatti, Morgan ha preso parte al cast di Ballando con le Stelle e questo non piacque all’avvocatessa della cantante.

“Ci sono state tante occasioni in cui io e la mia assistita abbiamo dovuto mandare giù rospi davvero indigesti. Anche in tv“, ha dichiarato Marta Nirta, avvocatessa di Angelica Schiatti a MowMag. L’allusione è ovviamente a Ballando con le Stelle, quando il cantante fece in diretta un monologo contro il ghosting.

“Vederlo concorrente a Ballando con le Stelle è stato pesante perché continuava a farneticare della ‘violenza del ghosting’, facendo passare Angelica per carnefice. Si rende conto? Voleva che il ghosting diventasse reato” – le parole di Marta Nirta – “Quando ciò che richiedeva, che pretendeva lui dalla mia assistita con toni violentissimi era quel famigerato “ultimo appuntamento” a cui si consiglia sempre fermamente di non andare, per ovvi motivi”.

E ancora:

“La Rai, il Servizio Pubblico, si è fatta portatrice di questo messaggio totalmente sbagliato, come se fosse Morgan a essere in qualche modo la vittima. Poi però, in Rai, tutti a mostrare il fiocchetto rosso nella giornata contro la violenza sulle donne, eh? Sa qual è la cosa che mi spiace di più? Una volta saputo della sua partecipazione, abbiamo subito contattato Rai 1 per chiedere di non dargli modo di parlare di questa storia, vista anche la causa processuale in corso. Non abbiamo mai ottenuto risposta. Con Sky, invece, è stato diverso: da X Factor ci hanno ascoltati e rassicurati. Poi, certo, lui è noto per essere difficile da gestire, ma ho sentito molto impegno da parte loro”.

Quando Morgan usò Ballando con le Stelle per mandare un messaggio ad Angelica Schiatti

Questo è il monologo che Morgan fece su Rai1 durante una puntata di Ballando con le Stelle.