“Non sto morendo e comunque ai miei figli non lascio niente”. Così Diego Armando Maradona, morto oggi, in una delle più discusse interviste rilasciata mesi fa. ‘El Diez’, come era soprannominato, aveva compiuto 60 anni lo scorso 30 ottobre e all’inizio di novembre era stato operato per la rimozione di un ematoma subdurale al cervello. Un patrimonio stimato di 275 milioni di dollari il suo. “Tutto quello che ho guadagnato lo donerò e lo daranno a qualcun altro quando morirò. Ma ora no, perché sto benissimo”. Dopo quell’intervista, la figlia Giannina gli aveva risposto “lo stanno uccidendo senza che se ne accorga, a forza di sedativi, ridotto dalle donne da leone a coniglio”.

