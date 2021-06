Ci stiamo dirigendo a grandi passi verso un mondo in cui il digitale è definitivamente sovrapposto alla realtà fisica che ci circonda.

Lo dimostra anche il fatto che colossi del calibro di Facebook, Apple e altri stiano più o meno tutti scommettendo sui visori in realtà aumentata, destinati nelle loro intenzioni a sostituire lo smartphone come strumento di comunicazione di base. A quel punto, vedremo le indicazioni di Google Maps proiettate direttamente sull’asfalto, mentre e istruzioni per montare un mobile saranno digitalmente visualizzate al suo interno.

Ma non saranno solo gli aspetti più pratici delle nostre vite a cambiare: anche l’arte sta venendo influenzata dalla realtà aumentata, che permette di creare opere digitali integrate nel mondo fisico. Uno dei più recenti esempi è Like Beauty in Flames, l’installazione in Ar (la sigla sta per Augmented Reality) creata per il Guggenheim di Bilbao da Jenny Holzer, artista neoconcettuale celebre per i truismi, brevi frasi visualizzate su pannelli Led e protagoniste di molte delle sue più celebri installazioni.

IL PERSONAGGIO

In attesa che si diffondano i visori Ar, per ammirare la nuova opera in realtà aumentata di Holzer è sufficiente scaricare un’app (disponibile per iOS e per Android) con cui inquadrare il Guggenheim e vedere i truismi dell’artista statunitense che rivestono digitalmente le pareti esterne del museo, scritte in inglese, francese, spagnola e basco. Le proiezioni in realtà aumentata appaiono sulla facciata in maniera differente a seconda del punto di osservazione scelto dal visitatore, tra i 5 disposti attorno al museo.

Invece, nell’atrio del Guggenheim compare una versione digitale dei pannelli Led caratteristici del lavoro dell’artista concettuale, creando una colonna in realtà aumentata (sulla quale appaiono i truismi) che si muove, si avvolge su se stessa e si contorce. Anche in questo caso, l’esperienza è differente in ciascuno dei 3 piani del museo, modificando l’interazione con l’architettura in base al punto di vista di chi guarda.

Non è finita, perché Like Beauty in Flames (il titolo arriva dalla poesia Beauty Dies della polacca Anna Swirszczynska) è visibile anche in qualunque parte del mondo ci si trovi: dopo avere scaricato l’app, tramite la fotocamera dello smartphone si potranno proiettare i truismi ovunque, facendoli per esempio emergere dalle pareti di casa o posizionandoli all’aria aperta (ritrovandoli al loro posto ogni volta che si passa di lì).

Sono solo i primi esempi, per certi versi ancora pionieristici, delle potenzialità di una tecnologia che sta affascinando un numero crescente di artisti e che sta rapidamente modificando anche l’esperienza tradizionale delle visite al museo. E che, soprattutto, sembra avere tutte le carte in regola per cambiare ancora una volta il modo in cui interagiamo con l’ambiente che ci circonda.