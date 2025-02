Un cane guida ha dimostrato una sorprendente furbizia rubando burro di arachidi alla sua padrona cieca, Ashleigh Hertzig. Questo episodio è stato scoperto quando una persona ha avvisato Ashleigh di un furto avvenuto durante una passeggiata a Central Park, dove il suo cane, Yuri, stava portando in bocca una baguette. Sebbene Ashleigh non potesse vedere il suo cane impertinente, il suo comportamento l’aveva già messa in allerta. In un altro episodio, Yuri aveva rubato burro di arachidi, evento immortalato in un video che è diventato virale sui social, suscitando risate tra gli utenti di tutto il mondo.

Ashleigh ha notato un odore sospetto sul muso di Yuri mentre era in casa, il che l’ha portata a scoprire la marachella. Questi episodi non erano isolati; in passato, Yuri aveva già creato situazioni imbarazzanti, come quando tentò di rubare un giocattolo al supermercato, costringendo Ashleigh a pagarlo. Anche se Yuri è venuto a mancare nel dicembre dell’anno scorso all’età di 12 anni, le sue disavventure rimangono vivide nella memoria di Ashleigh e continuano a divertire le persone sui social.

Il video che documenta il furto di burro di arachidi mostra Yuri con un barattolo aperto proprio sulla soglia di casa. La padrona ha scoperto il suo comportamento anomalo perché Yuri respirava in modo strano mentre teneva il contenitore. La storia di questo cane guida non solo mette in risalto il carattere vivace e intelligente dei cani, ma anche il legame affettuoso e indimenticabile tra un pet e il suo proprietario.