Quando l’esperienza plasma l’aggressività: il ruolo della dopamina

Uno studio pubblicato su Nature dai ricercatori della NYU Langone Health ha esaminato il ruolo della dopamina nell’apprendimento dell’aggressività nei roditori maschi. Inizialmente, la dopamina è risultata fondamentale per incentivare comportamenti aggressivi nei combattenti inesperti, ma la sua influenza diminuisce con l’aumentare dell’esperienza. I ricercatori, guidati dalla professoressa Dayu Lin, hanno condotto esperimenti sui roditori, osservando che nell’area tegmentale ventrale la dopamina agisce come “motivatore” nei primi scontri, mentre nei roditori esperti questo legame scompare, suggerendo che l’aggressività diventa un comportamento appreso e indipendente dalla chimica cerebrale.

Lo studio ha rivelato che il setto laterale del cervello è un’altra regione cruciale per l’apprendimento dell’aggressività, poiché i topi inesperti non imparavano a combattere senza il rilascio di dopamina in questa area. Tuttavia, nei topi esperti, la manipolazione della dopamina non produceva effetti significativi. Inoltre, è stata osservata una differenza di genere: nei roditori femminili la dopamina non influenzava i comportamenti aggressivi, suggerendo che meccanismi distinti regolano l’aggressività tra maschi e femmine.

Le implicazioni cliniche di questo studio includono la necessità di sviluppare trattamenti psichiatrici personalizzati per i disturbi caratterizzati da comportamenti aggressivi. Gli antipsicotici, mirati a ridurre il rilascio di dopamina, potrebbero non essere efficaci per pazienti con una lunga storia di aggressività. I risultati offrono spunti per il trattamento di condizioni come il disturbo bipolare e il disturbo borderline di personalità, evidenziando l’importanza di considerare la storia comportamentale e il sesso del paziente nella pianificazione terapeutica.