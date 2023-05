Quando le infezioni ripetute sono pericolose?

Si stima che la maggior parte della popolazione mondiale sia stata contagiata dal virus Sars-CoV-2 almeno una volta. Negli Stati Uniti, alcune stime suggeriscono che ben il 65% delle persone ha avuto infezioni multiple ed è probabile che nei decenni a venire siano tutti destinati a contrarre il Covid-19 molte più volte. Quanto danno causeranno queste infezioni ripetute è ancora oggi oggetto di dibattito. «Ci sono alcune opinioni quasi patologicamente polarizzate là fuori», afferma Danny Altmann, immunologo dell’Imperial College di Londra, su Nature. Una parte sostiene che Sars-CoV-2 è un comune virus respiratorio, non peggiore del comune raffreddore, soprattutto per coloro che sono stati vaccinati. Altri hanno affermato che contrarre ripetutamente il Covid-19 è una scommessa. Ogni attacco comporta un rischio – o almeno cambiamenti – al sistema immunitario e ripercussioni sulla salute a lungo termine. Entrambi i gruppi sono armati di prove.

Chi manifesta sintomi lievi alla prima infezione tende ad avere una reinfezione più «soft»

Quando si verifica la reinfezione, la buona notizia è che il sistema immunitario sembra pronto a rispondere. In uno studio pubbliclato in pre-print, i ricercatori hanno esaminato le reinfezioni nei giocatori, nel personale e nelle famiglie della National Basketball Association degli Stati Uniti. Hanno scoperto che le persone che sono state reinfettate hanno eliminato il virus più velocemente, in media in circa cinque giorni, rispetto ai circa sette giorni per una prima infezione. Le persone che hanno ricevuto una dose di vaccino tra la prima e la seconda infezione hanno eliminato il virus più velocemente ancora. Altri studi hanno dimostrato che le persone che manifestano sintomi lievi con la loro prima infezione avranno probabilmente una lieve infezione successiva.

Gli studi sulle infezioni ripetute mostrano un rischio più basso di mortalità

Due ampi studi suggeriscono che le reinfezioni tendono ad essere meno rischiose di quella iniziale. Nel primo studio, che è stato condotto in Qatar, le probabilità di malattia grave, critica o fatale alla reinfezione sono risultate inferiori di quasi il 90% rispetto a quelle di un’infezione primaria. L’altro studio, che ha esaminato 3,8 milioni di prime infezioni e 14.000 reinfezioni in Inghilterra, ha rilevato che le persone avevano il 61% in meno di probabilità di morire nel mese successivo alla reinfezione rispetto allo stesso periodo dopo una prima infezione e il 76% in meno di probabilità di morire ricoverati in un reparto di terapia intensiva.

Chi si è ammalato gravemente la prima volta rischia di ritornare in ospedale

Ma la reinfezione non è esente da rischi. Coloro che sono più vulnerabili a malattie gravi durante una prima infezione continuano ad essere i più vulnerabili, anche se il loro rischio di ricovero o morte diminuisce. In una ricerca pubblicata in pre-print è emerso che la stragrande maggioranza di coloro che sono stati reinfettati – più di tre quarti – hanno avuto una malattia lieve entrambe le volte. Una piccola percentuale di persone che non sono state ricoverate la prima volta è finita in ospedale per reinfezione. Ma una seconda infezione grave era molto più comune nelle persone che avevano avuto una prima infezione grave. Delle persone che hanno dovuto essere attaccate a un ventilatore durante la prima infezione, il 30% è tornato in ospedale per reinfezione.

Uno studio ha mostrato che infezioni ripetute raddoppiano il rischio morte

In un altro studio, che ha esaminato le cartelle cliniche elettroniche del Dipartimento per gli affari dei veterani degli Stati Uniti, i ricercatori hanno scoperto che avere il Covid-19 più di una volta è peggio che averlo solo una volta. I risultati mostrano che le persone con infezioni ripetute avevano il doppio delle probabilità di morire e il triplo delle probabilità di essere ricoverate in ospedale, avere problemi cardiaci o sviluppare coaguli di sangue rispetto alle persone che erano state infettate solo una volta. C’è un altro motivo per cui alcuni scienziati pensano che valga la pena evitare un’infezione da Sars-CoV-2, sia essa la prima o la quarta.

Le infezioni Covid-19 provoca cambiamenti nel sistema immunitario

Alcuni sostengono che anche i casi lievi di Covid-19 possono causare danni permanenti al sistema immunitario, il che potrebbe rendere le persone più suscettibili ad altri tipi di infezione. Questo è stato lanciato come spiegazione per l’aumento dei casi di influenza e altre malattie respiratorie nell’emisfero settentrionale a partire dall’ottobre dello scorso anno. Molti immunologi, tuttavia, affermano che mancano prove per questa ipotesi. Le anomalie immunitarie sembrano accompagnare il Long Covid e persistere dopo casi gravi di Covid-19, ma per la maggior parte delle persone che si sono riprese, non vi è alcun segno che il virus causi una deficienza immunitaria di lunga durata. Tuttavia, una manciata di studi ha rilevato cambiamenti immunologici che durano settimane o addirittura mesi dopo l’infezione iniziale da Sars-CoV-2, anche nelle persone che avevano una malattia lieve e sembrano essersi completamente riprese.