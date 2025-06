Quando l’amore per gli animali crea rischi per la loro salute

Uno studio condotto da biologi evoluzionisti ha evidenziato come i cani e gatti brachicefali, quelli con cranio corto e muso schiacciato, si siano evoluti in modo simile a causa della selezione umana. Questa tendenza è emersa dal desiderio di rendere gli animali più “adorabili”, con tratti che ricordano i neonati. In particolare, razze come il carlino e il gatto persiano hanno sviluppato morfologie simili, distaccandosi dai loro antenati selvatici.

Il team di ricerca ha analizzato 1810 crani di cani e gatti, scoprendo che le razze brachicefale non somigliano più a lupi o felini selvatici, ma si assomigliano tra loro, suggerendo una nuova categoria “ibrida”. Tuttavia, queste modifiche estetiche hanno influenzato negativamente la salute degli animali. Le caratteristiche brachicefale comportano problemi respiratori, oculari e dentali, dovuti a crani schiacciati e vie aeree ristretti.

Jonathan Losos e Abby Grace Drake, i ricercatori alla guida dello studio, sottolineano come questa selezione artificiale abbia cancellato milioni di anni di evoluzione naturale per conformarsi a un’idea personale di bellezza. Essi evidenziano la responsabilità derivante dalle scelte degli esseri umani nell’allevamento di animali domestici. Si propone di identificare i geni legati a queste caratteristiche per promuovere una selezione più etica.

Drake consiglia di adottare meticci dai canili, evidenziando che questi animali sono spesso più sani e possono contribuire a un futuro più giusto per gli animali. Lo studio sottolinea quindi l’importanza di riflettere sulle scelte in tema di animali da compagnia e sul loro benessere.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ondatv.tv