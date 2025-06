“Quando l’Amicizia è il Vero Amore: Le Donne Che Mi Hanno Sostenuto nel Mio Viaggio”

Un gruppo di donne ha recentemente conquistato Parigi, non per un lancio nello spazio, ma per celebrare un evento significativo: l’addio al nubilato di Lauren Sánchez, futura sposa di Jeff Bezos. La cerimonia si svolgerà il prossimo mese a Venezia, ma prima Lauren ha festeggiato nella Ville Lumière, circondata da amiche importanti come Katy Perry, Kim Kardashian e Kris Jenner.

Le donne si sono riunite in un ristorante esclusivo di Parigi, dove hanno sfoggiato outfit eleganti. Kim Kardashian ha indossato un total look Prada, composto da leggings in maglieria grigia e crop top marrone, abbinato a una stola furry Dior e gioielli Van Cleef & Arpels, inclusa una cintura a catena. Lauren Sánchez ha optato per un dress coat bianco avorio doppiopetto con bottoni dorati e texture furry. Katy Perry ha scelto un completo romantico firmato Wiederhoeft, composto da bustier e gonna lunga in raso rosa pesca. Kris Jenner si è presentata con un dolcevita nero e gonna lunga, arricchita da dettagli preziosi.

La scena ha messo in evidenza l’atmosfera di amicizia e celebrazione, anticipando il matrimonio imminente di Lauren e il loro successivo incontro in Italia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: instagram.com