Quando l’accoglienza si sposa con la vacanza: ecco le 10 destinazioni dove ogni turista è accolto a braccia aperte

Il sogno di tutti i viaggiatori è di andare in luoghi dove si è accolti con calore, non come semplici visitatori. Secondo il Traveller Review Award 2025 di Booking.com, le dieci destinazioni più accoglienti del mondo offrono proprio questa esperienza. Tra queste, spicca Orvieto, un gioiello dell’Umbria, riconfermata per la sua straordinaria ospitalità. Caratterizzata da un centro storico medievale, Orvieto è famosa per il Duomo di Santa Maria Assunta, con i suoi affreschi di Beato Angelico e Luca Signorelli, e il Pozzo di San Patrizio, un capolavoro di ingegneria rinascimentale. La città è anche una meta gastronomica di eccellenza, rinomata per il vino Orvieto Classico e per la cultura del Slow Food.

Il viaggio continua in Sri Lanka a Sigiriya, nota per la sua antica cittadella, in Spagna a Cazorla, nel cuore della natura andalusa, e in Brasile, dove Urubici offre paesaggi mozzafiato. Taupo, in Nuova Zelanda, è accesso al Parco Nazionale Tongariro, mentre St. Augustine, in Florida, rappresenta la città più antica degli Stati Uniti con la sua storia affascinante.

Continuando il nostro tour, Manizales in Colombia brilla per la sua ospitalità e il Festival Internazionale del Teatro, Quedlinburg, in Germania, è un patrimoio Unesco con il suo centro storico medievale, e Ko Lanta in Thailandia promette relax e una cucina variegata. Chester, in Inghilterra, offre un sistema di passaggi unico nel suo genere. Queste destinazioni condividono una lunga tradizione di accoglienza, creando esperienze indimenticabili per ogni tipo di viaggiatore.