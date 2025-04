Quando la sindrome diventa un vantaggio

Albert Einstein, Charles Darwin, Isaac Newton, Michelangelo, Andy Warhol, Stanley Kubrick, Anthony Hopkins, Greta Thunberg, Elon Musk e Susanna Tamaro hanno in comune lo spettro dell’autismo, inclusa la sindrome di Asperger. In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, il tema è tornato alla ribalta, soprattutto con l’attenzione su Elon Musk, che ha dichiarato pubblicamente la sua condizione durante un evento TED e al Saturday Night Live nel 2021, descrivendo le sue difficoltà sociali e la sua visione del mondo.

Musk ha affrontato una realtà complessa nella sua infanzia e ha trovato nella lettura un modo per comprendere il mondo. Malgrado le sfide, attribuisce parte del suo successo alla sua condizione, citando la sua passione per la scienza e la tecnologia. Greta Thunberg ha invece usato il suo attivismo per affrontare la timidezza. Inoltre, la scrittrice Susanna Tamaro ha parlato della sua diagnosi tardiva, evidenziando come in passato le difficoltà autistiche fossero spesso sottovalutate.

Molti adulti si rivolgono a centri specializzati senza mai aver ricevuto una diagnosi, e la neuropsichiatra Serenella Grittani ha spiegato i segnali per riconoscere la sindrome in età adulta, come difficoltà a soddisfare aspettative sociali. La diagnosi precoce è cruciale, poichéottanta percento dei casi viene identificato entro i tre anni. La Grittani ha sottolineato che, sebbene possano esserci difficoltà specifiche, le persone autistiche possono condurre vite “normali”, affrontando però la società con modalità singolari.

Infine, la sindrome di Asperger può talvolta contribuire al successo in ambiti specifici, guidando a risultati eccellenti grazie alla dedizione e alla passione.