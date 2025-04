Quando la pesca è anche sostenibile: tra le scogliere del Conero c’è una cozza raccolta appositamente per farla crescere di nuovo

Il Conero, una splendida montagna di 572 m s.l.m. vicino ad Ancona, si tuffa nel mare Adriatico e offre sentieri panoramici e naturalistici imperdibili. I percorsi presentano scenari mozzafiato, con acque turchesi che incantano. Nonostante sia una meta da esplorare a terra, il Conero regala spettacolari punti di vista anche dal mare. Tra i luoghi di interesse ci sono Numana e Sirolo, ma anche Portonovo, famosa per il mosciolo, un presidio Slow Food che promuove la pesca sostenibile. Maggio è il periodo migliore per visitare quest’area, con il suo clima temperato ideale per percorsi naturalistici come l’anello di Portonovo. Grazie alla pesca stagionale, è l’occasione perfetta per scoprire questo mollusco selvatico, pescato con tecniche che favoriscono il suo ripopolamento. I subacquei raccolgono i moscioli e, durante la pesca, quelli più piccoli vengono rimessi in mare, mantenendo così un ecosistema equilibrato.

In spiaggia, i visitatori possono acquistare questi pregiati molluschi appena pescati. Nei ristoranti locali, i moscioli vengono preparati in modo semplice, per esaltarne il sapore. Tra le ricette più comuni ci sono gli spaghetti con sugo di moscioli e il mosciolo arrosto, condito con pangrattato, aglio e prezzemolo, cotto rapidamente per preservarne la freschezza. Il Conero, dunque, non è solo un luogo di bellezze naturali e culturali, ma anche un paradiso gastronomico da scoprire attraverso i suoi sapori unici, rendendo ogni visita un’opportunità per immergersi nella sua autenticità.