“Quando la Moda Brilla sulla Croisette: Scopri i Look da Red Carpet della 78ª Edizione del Festival di Cannes!”

Oggi, 13 maggio 2025, inizia la 78ª edizione del Festival di Cannes, uno degli eventi più attesi dell’anno, che attrae ospiti e cinefili nella rinomata località della riviera francese. Tra le prime arrivate spicca la supermodella Irina Shayk, che, con il suo sorriso contagioso, ha già catturato l’attenzione dei presenti.

Irina si è presentata con un abito che richiama le fiabe moderne, caratterizzato da maniche voluminose e una gonna ampia, reso ancora più affascinante dai guanti opera in velluto. Un elemento distintivo del suo look è rappresentato dai pois, una delle tendenze più in voga di questa stagione. Anche l’acconciatura ha attirato l’attenzione: un raccolto altissimo che mette in risalto la lunghezza dei capelli, lasciati fluenti sulla schiena.

Il festival promette di essere un’occasione di grande richiamo, con una selezione di film di alto profilo che contribuiranno a rendere indimenticabile l’appuntamento.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: instagram.com