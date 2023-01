Quando la capretta ha fame fa così: il video Tik Tok diventa virale

Una donna ha condiviso il video in cui mostra il comportamento della sua capretta ogni volta che ha fame. Il filmato è diventato subito virale.

Di certo mangiare è uno dei più grandi piaceri della vita, oltre ad essere un bisogno fondamentale per la sopravvivenza. In questo caso, però, non si tratta certo di sopravvivere ma di pura golosità e impazienza. Una donna ha deciso di vivere insieme ad una capra di nome Moira che riesce ad essere davvero petulante quando si tratta di dover mangiare. La donna ha voluto mostrare a tutti gli utenti di Tik Tok l’atteggiamento della sua capretta quando ha fame e lo ha fatto attraverso un video diventato virale in pochissimo tempo.

La capretta ha fame e se la prende con la padrona: il filmato spopola su Tik Tok

Siamo abituati a scorrere tra i filmati di Tik Tok e trovarci davanti a video in cui gli animali domestici sono i protagonisti. Solitamente però questi animali sono per la maggior parte cani e gatti che vivono in casa insieme ai loro padroni e che finiscono con il fare qualcosa di strano o simpatico. Questa volta invece si tratta di un altro tipo di animale domestico, di sicuro meno comune degli altri, che però ha conquistato migliaia di utenti del social con il suo strano modo di comportarsi.

La protagonista del video in questione è una capretta di nome Moira che quando ha fame sembra non volerne sapere di nulla. La sua padrona, @snakeriverranch, ha voluto condividere con tutti una parte della loro quotidianità.

La ragazza ha postato un filmato in cui è chiaramente visibile quanto la sua Moira sia suscettibile e irritabile quando si tratta di mangiare.

Nel filmato pubblicato da @snakeriverranch si vede la ragazza intenta a preparare qualche pietanza per la sua cena. Ad un certo punto nel video appare la capretta che quando la vede armeggiare in cucina inizia a dare delle testate alla gamba della ragazza per farle capire che anche lei aveva fame. Moira è davvero testarda e fino a che la sua padrona non le darà del cibo continuerà con il suo atteggiamento. Il simpatico video ha riscosso un grandissimo successo in poco tempo, diventando così virale in qualche ora. Oltre 13 milioni di utenti hanno messo mi piace e più di 100 mila sono stati i commenti divertiti di chi si è imbattuto nel filmato. (G. M.)