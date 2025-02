Quando inizia, quando finisce e le feste più belle d’Italia

Tutto quello che c’è da sapere sul Carnevale 2024 e dove viverne le emozioni più belle

Il Carnevale 2024 si avvicina, una festività amata dai bambini ma che regala emozioni a tutte le età, celebrando la tradizione delle maschere italiane e le sfilate di carri. Questa festa risale a tempi antichi, con origini legate alle celebrazioni per l’arrivo della primavera e ai festeggiamenti dedicati a Dionisio, che includevano cibo e divertimento senza limiti. Il Carnevale inizia ufficialmente il 16 febbraio e termina il 4 marzo, con eventi principali come il Giovedì Grasso il 27 febbraio e il Mercoledì delle Ceneri il 5 marzo.

In Italia ci sono diverse celebrazioni imperdibili. Il Carnevale di Milano, che segue il rito ambrosiano, si prolunga fino al sabato prima della prima domenica di Quaresima, con il Sabato Grasso come giorno di massimo festeggiamento. Il Carnevale di Venezia 2025 avrà il tema “Il tempo di Casanova”, in onore del 300° anniversario della sua nascita. Gli eventi includeranno sfilate, spettacoli e il tradizionale “Volo dell’Angelo”.

Il Carnevale di Viareggio è famoso per le sue sfilate di carri in cartapesta, con eventi come il Giovedì Grasso e la Festa dei Rioni nel Martedì Grasso, caratterizzato da figure satiriche di attualità. Infine, il Carnevale di Putignano, il più antico d’Europa, inizia il 26 dicembre e termina il Martedì Grasso, con un ricco programma di eventi e tradizioni. L’edizione 2025 avrà come tema “Lo spirito della sovversione”, con oltre 10 appuntamenti al giorno fino a marzo. Queste festività offrono opportunità uniche per vivere l’atmosfera vibrante e festosa del Carnevale in Italia.