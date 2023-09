quando inizia, professori e ospiti della prima puntata

Amici 23: la data della prima puntata, i professori e i possibili ospiti del primo appuntamento pomeridiano del talent.

Si alza il sipario su Amici di Maria De Filippi 2024, l’edizione numero 23 del talent firmato dalla presentatrice più importante delle reti Mediaset. Manca ormai davvero poco alla prima puntata, l’attesissimo pomeridiano che darà il via alla nuova edizione di un talent che si conferma il più amato dal pubblico italiano.

A poche settimane dal via sono state svelate non solo la data ufficiale di inizio, ma anche i nuovi professori e i possibili primi ospiti. Scopriamo insieme tutti i dettagli sull’edizione 23 di Amici, tra grandi ritorni e ottime conferme.

Amici 23: quando inizia e nuovi professori

Partiamo dalla notizia per certi versi più importante e anche più semplice, quella relativa alla data di inizio della nuova avventura di Amici. Si parte domenica 24 settembre, come sempre con il pomeridiano. Nell’occasione potremo conoscere alcuni dei nuovi volti della scuola e ovviamente i professori che andranno a comporre il nuovo tavolo in questa edizione.

Rudy Zerbi

Oltre al confermatissimo Rudy Zerbi, ormai un decano del talent, e all’immancabile Lorella Cuccarini, volto che ha saputo farsi apprezzare nelle ultime edizioni, ci sarà spazio per un gradito ritorno. Al posto di Arisa, che ha deciso di dedicarsi ad altre esperienze, troverà nuovamente spazio Anna Pettinelli, voce storica di Rds.

Confermati anche i tre professori di ballo della scorsa edizione, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Niente da fare, dunque, per Veronica Peparini, ancora al lavoro con il fratello Giuliano, direttore artistico e regista dello spettacolo aTUTTOCUORE di Claudio Baglioni.

Amici 23: gli ospiti della prima puntata

Non sappiamo con certezza chi saranno gli ospiti di questa prima attesissima puntata. Di certo non potrà mancare il vincitore della scorsa edizione, Mattia Zenzola. In dubbio invece Angelina Mango, vincitrice della categoria canto. Tra i banchi c’è invece attesa per scoprire se Mezkal, lo scorso anno escluso da Zerbi ma con la promessa di dargli una chance quest’anno, troverà effettivamente un posto fin da subito.

Al di fuori della cerchia di Amici, come ospiti si fa spazio il nome di Can Yaman, uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Potrebbero prendere parte alla puntata anche la presentatrice Alessia Marcuzzi e Leonardo Pieraccioni, regista e attore toscano.