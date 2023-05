Quando il cibo chiama: gatto disabile sfida le leggi della fisica

Questo gatto disabile deve amare molto il cibo perché quando è ora della pappa riesce a sfidare le leggi della fisica – VIDEO.

I gatti come Squash sono fonte d’ispirazione, hanno una voglia di vivere e combattere le sfide della vita che a volte superano ogni convinzione. Questo micio arancione fa parte della Dangle Gang, un trio di gattini in affidamento chiamati Eggbert, Smokey e Squash. È l’ultimo arrivato del trio, e il piccolo gattino arancione è disabile, le sue zampe posteriori restano a penzoloni mentre cammina.

Il suo nome è Squash ed è un dolcissimo gatto arancione che ama molto il cibo. Appena sente un rumore specifico, corre, sfidando le leggi della fisica.

Squash e i suoi fratelli, vivono in una casa nella zona sud del Maryland, Stati Uniti. Fin dall’inizio, il gattino arancione non ha mai lasciato che le sue zampe posteriori penzolanti lo rallentassero. La Dangle Gang si muove in modo diverso e porta il pannolino a causa della paralisi delle zampe posteriori. Ma in questa casa, ricevono tutte le cure necessarie per vivere felici.

Squash è un gatto quasi sempre pieno di energia e raramente sonnecchia. Sembra avere due personalità, una quando sprizza energia da tutti i pori e l’altra quando rimane in stato comatoso. In un video diventato virale nella pagina Instagram dedicata a questo magnifico trio, si vede una dimostrazione della frizzante energia di Squash.

Quando il gatto sente da lontano il rumore del barattolo degli snack si lancia in una corsa velocissima, che sembra sfidare le leggi della fisica. Sfreccia lungo il corridoio superando i due fratelli per arrivare davanti agli snack. Il video di Squash è diventato virale, raggiungendo oltre un milione di condivisioni. Per la sua mamma adottiva, è una piccola rivincita a tutti gli haters che affermano sarebbe meglio sopprimerlo.

Se da una parte ci sono loro, dall’altra ci sono gli amanti di questo favoloso trio e di Squash. Tutti follower della pagina Instagram amano vedere la Dangle Gang vivere una vita felice dove sono amati e trattati come si deve. E, inoltre, questi gatti sono felici e si sono adattati in modo straordinario alla loro vita fatta di avventure e relax.