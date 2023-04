Quando il cane abbaia troppo, usa uno di questi metodi efficaci e smetterà

I nostri amici pelosi abbaiano per comunicare, ma molto spesso esagerano. Vediamo insieme cosa fare quando il cane abbaia troppo.

Comprendere il nostro amico a quattro zampe spesso non è facile. In quanto non avendo la parola ma utilizzando solo suoni e movimenti del corpo, è compito nostro dover interpretare il linguaggio di Fido.

Infatti è risaputo che i nostri amici pelosi comunicano con noi anche attraverso l’abbaiare. Tuttavia spesso Fido abbaia troppo, tanto da disturbare anche il vicinato. Nel seguente articolo vedremo insieme cosa fare quando il cane abbaia troppo.

Quando il cane abbaia troppo, usa questo metodo

I nostri amici a quattro zampe abbaiano spesso, in quanto è il loro modo di dirci se vi è un pericolo, se desidera passeggiare o andare a fare i propri bisogni. Inoltre Fido può abbaiare anche quando soffre di ansia da separazione.

Tuttavia, sebbene sia un metodo di comunicazione del nostro amico peloso, molto spesso il suo abbaiare troppo potrebbe essere fastidioso non solo per noi ma anche per i nostri vicini. Per questo motivo è necessario sapere come gestire il proprio amico peloso quando abbaia.

Distrarre il cane

Molto spesso i nostri amici pelosi tendono ad abbaiare quando vedono qualcosa e non possono fare altro che reagire a quella cosa, come per esempio quando vedono una bicicletta o un altro cane.

Per evitare che Fido continui ad abbaiare a quella determinata cosa, sarebbe opportuno distrarre il cane offrendogli il suo gioco preferito o anche un Kong per cani.

Far fare esercizio al cane

Molto spesso il cane abbaia per noia o per sprecare l’energia in eccesso. Per questo motivo è molto importante far fare attività fisica alla nostra palla di pelo.

Nel caso in cui non sia possibile passeggiare con il proprio amico a quattro zampe è consigliato chiamare un dog sitter che possa trascorrere il tempo con Fido fino a stancarlo.

Modificare l’ambiente

Le nostre palle di pelo tendono ad abbaiare quando si affacciano al balcone o alla finestra. Infatti è proprio al di fuori di queste che Fido trova cose a cui abbaiare, come biciclette che si muovono, cani o gatti che passeggiano e altro ancora.

Per evitare che la palla di pelo possa guardare all’esterno e quindi abbaiare, sarebbe opportuno porre delle persiane o delle semplici tende. Nel caso in cui abbiamo bisogno di lasciare da solo in casa il cane, è consigliato mettere della musica classica.

Comando “silenzio”

Infine, per evitare che il cane abbai troppo, sarebbe opportuno affidarsi all’addestramento. Infatti insegnare al proprio amico peloso il comando silenzio, potrebbe essere davvero utile.

Per fare ciò è molto importante utilizzare il rinforzo positivo, e quindi offrire a Fido delle piccole prelibatezze ogni qualvolta obbedisca al comando “silenzio”.

Nel caso in cui, dopo aver utilizzato tutti i consigli che vi abbiamo proposto, il vostro amico a quattro zampe tenda ad abbaiare comunque, sarebbe opportuno affidarsi a dei professionisti esperti.