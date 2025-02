Quando il bucato diventa un pericolo

Stendere i panni umidi in casa è un’abitudine comune durante i mesi freddi, ma può aumentare la proliferazione di muffe pericolose. L’umidità crea un ambiente ideale per funghi come Penicillium e Aspergillus, le cui spore possono causare gravi problemi respiratori. Quando i vestiti bagnati evaporano, rilasciano umidità nell’aria, favorendo la crescita di muffe in luoghi freschi e umidi, come bagni e soffitte.

La muffa, un tipo di fungo, si sviluppa attraverso spore microscopiche che si disperdono e formano macchie scure su superfici umide. L’inalazione di queste spore, anche in piccole quantità, è un rischio, specialmente per chi ha un sistema immunitario compromesso o patologie respiratorie, come asma o BPCO. I soggetti vulnerabili, come anziani e bambini, possono sviluppare infezioni polmonari gravi.

L’Aspergillus può causare aspergillosi, che presenta sintomi da lievi a gravi. Gli eventi come la morte di Awaab Ishak nel 2020 hanno portato a nuove leggi per affrontare problemi di umidità negli alloggi in affitto.

La crescente resistenza agli antifungini, in parte a causa dell’uso agricolo di pesticidi, rende il trattamento delle infezioni fungine sempre più difficile. Le temperature più elevate, amplificate dai cambiamenti climatici, favoriscono la sopravvivenza di ceppi fungini resistenti.

Per prevenire la proliferazione di muffe, è fondamentale migliorare la ventilazione, ridurre l’umidità e utilizzare deumidificatori. Stendere il bucato all’aperto e mantenere la casa in buone condizioni, riparando perdite e trattando le pareti, è essenziale per proteggere la salute.