Quando il brutto diventa bello: l’intervista di Patrizio Roversi a Fabio Manna di “Viaggiatori Brutti”

Un dialogo intergenerazionale sui temi del turismo ha dato vita alla prima puntata di “Le Storie dei Turisti per Caso”, un nuovo format di Turisti per Caso. Il conduttore Patrizio Roversi intervista Fabio Manna, noto come Viaggiatori brutti, una figura influente sui social media per i suoi racconti di viaggio non convenzionali. La scelta di chiamarsi “brutti” non si riferisce al suo aspetto, ma al modo di viaggiare: pochi comfort, in ostelli e continui cambi di aereo, per vivere il viaggio in modo più autentico. Fabio sottolinea che la sua visione del viaggio si basa sulla curiosità e sul rispetto delle culture diverse, contribuendo a un approccio meno patinato e più reale.

Roversi, esperto di viaggi, ricorda che il viaggio implica sforzo e impegno, ancor più se si opta per esperienze non pianificate. Fabio ha iniziato a viaggiare a 18 anni, affrontando quello che definisce “viaggi della speranza” ereditati dalla sua passione per la musica rock e metal. Oggi racconta specialmente storie di piccoli paesi, portando alla luce realtà e tradizioni spesso trascurate.

Fabio associa ogni suo viaggio a un’emozione o a una persona significativa. Un esempio toccante è il suo incontro con un orso polare nelle Svalbard nel 2017, un evento così impattante da spingerlo a farsi un tatuaggio per commemorarlo. Questa esperienza rappresenta per lui l’essenza del viaggio: un modo per accumulare emozioni e ricordi duraturi.