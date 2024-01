Quando i padroni non ci sono, i cani salgono sul letto: tutte le cause

Può capitare di trovarlo sfatto al nostro ritorno a casa e l’idea non piace a tutti: perché i cani salgono sul letto e come evitarlo.

Aspetta proprio la nostra assenza per fare ciò che noi non gli consentiremmo mai di fare? Può capitare spesso che i cani salgono sul letto quando i padroni non ci sono ad impedirglielo. Questo comportamento può avere varie ragioni e sta a noi umani capirle per fare in modo che non accada più e che soprattutto non diventi una fastidiosa abitudine.

I cani e gli oggetti dei padroni: una vera passione

Chi vive con un Pet sa benissimo quanto Fido possa essere ‘attratto’ dagli oggetti e i luoghi che appartengono al suo umano preferito, anche quelli che magari non hanno sempre un piacevole odore (pensiamo a scarpe e vestiti da lavare). Soprattutto quando il padrone è assente, il cane morde le scarpe e altri oggetti simili, li morde e li nasconde per poi dormirci su.

Questo strano comportamento può avere due diverse cause: la prima consiste nella ‘consolazione’ per l’assenza del padrone con qualcosa che gli appartiene e ha il suo odore; la seconda invece è una richiesta di attenzioni verso un umano poco attento alle sue esigenze.

E se proprio non riesce a stare lontano dalle nostre cose, soprattutto quando non ci siamo, è opportuno regalargli qualcosa di nostro usato, magari una vecchia maglia o qualcosa che comunque conservi il nostro odore.

I cani salgono sul letto quando non ci siamo: le cause

Ma dobbiamo spiegarci il comportamento dei cani nei confronti dei nostri oggetti solo con la voglia di consolazione per la nostra assenza? In realtà l’atteggiamento canino può avere diverse interpretazioni, che si possono ‘raggruppare’ in:

conforto,

dominanza,

noia,

curiosità,

abitudine,

temperatura.

Se Fido soffre la nostra mancanza, fino ad accusare una vera e propria ansia da separazione dal padrone, è normale che cerchi il conforto con qualcosa che gli ‘ricordi’ il suo umano e lo faccia sentire meno solo.

Tuttavia i motivi che lo inducono a comportarsi così possono essere anche molto diversi e nettamente in contrasto con la spiegazione della ricerca di conforto: infatti a volte è tipico del cane dominante prendere possesso delle cose che non gli appartengono. Tale atteggiamento prepotente dunque serve a presentarsi come leader del branco (ovvero la famiglia), così come farebbero in natura.

Un’altra causa potrebbe essere la noia che Fido prova quando non è abbastanza stimolato durante la giornata, perché magari è sempre solo o non ha abbastanza giochi con cui passare il suo tempo tra una pappa e una dormita. Anche la curiosità di ‘scoprire’ un luogo che gli è quasi sempre proibito, potrebbe spingerlo a entrare in camera da letto e salire sul letto del suo padrone.

Talvolta invece questo atteggiamento potrebbe essere un’abitudine che noi stessi gli abbiamo fatto assumere: farlo salire sul nostro letto quando dormiamo può fargli capire che è lecito farlo in qualsiasi momento, anche quando non ci siamo. Infine non dimentichiamo che il calore del letto dà conforto anche al nostro Fido, specialmente quando il padrone si è appena alzato e lo ha dunque lasciato ancora caldo.

I cani salgono sul letto quando non ci siamo: come evitarlo

Ci sono alcuni modi per ‘insegnare’ al cane a non salire sul letto, o almeno a non farlo senza la nostra autorizzazione: infatti quando lo farà di sua sponte, dovremo essere noi a farlo scendere e a fargli capire che non deve a meno che non glielo concediamo noi. Inoltre è importante che il cane riceva da noi un messaggio chiaro!

Infatti non dobbiamo concederglielo a volte e altre volte no, altrimenti rischiamo solo di mandarlo in confusione: ci vorrà coerenza da parte nostra e soprattutto equità con tutti i cani della casa, che dovranno rispettare le medesime regole.